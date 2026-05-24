Doi turiști din București, ambii în vârstă de 57 de ani, au fost salvați după ce au căzut aproximativ 100 de metri din Brâna Mare a Caraimanului. Potrivit Salvamont Prahova, citat de Agerpres, femeia a suferit traumatisme minore, iar bărbatul a fost transportat cu elicopterul la Spitalul Județean de Urgență Brașov.

Intervenție aeriană în zona Caraimanului

Salvatorii montani din Prahova au fost solicitați să intervină pentru recuperarea a doi turiști care au căzut din Brâna Mare a Caraimanului, una dintre zonele dificile din Munții Bucegi.

Pentru ca echipele să ajungă cât mai rapid la victime, Prahova a cerut sprijinul elicopterului de la punctul de operare aeromedicală Brașov. Aeronava urma să preia doi salvatori montani de la Baza Salvamont Prahova Cota 1400 și să îi ducă în apropierea locului incidentului.

Misiunea a fost finalizată, iar salvatorii au revenit ulterior cu detalii despre starea celor doi .

Au avut noroc după o cădere de aproximativ 100 de metri

Potrivit Salvamont Prahova, cei doi turiști sunt din București și au 57 de ani. Aceștia au căzut aproximativ 100 de metri din Brâna Mare a Caraimanului.

Femeia a suferit traumatisme minore și nu a avut nevoie de internare. Bărbatul, în schimb, a fost diagnosticat cu traumatism scapulo-humeral și traumatism toraco-abdominal, fiind transportat cu elicopterul la Spitalul Județean de Urgență Brașov.

„Au avut mare noroc”, au transmis reprezentanții Salvamont Prahova, potrivit .

După încheierea intervenției, Salvamont Prahova a mulțumit echipajului de pe elicopterul IGAv 338 pentru colaborare.