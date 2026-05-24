B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » (VIDEO) Doi turiști din București au căzut 100 de metri în Bucegi. Salvamont Prahova a cerut intervenția elicopterului

(VIDEO) Doi turiști din București au căzut 100 de metri în Bucegi. Salvamont Prahova a cerut intervenția elicopterului

Răzvan Adrian
24 mai 2026, 15:22
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
(VIDEO) Doi turiști din București au căzut 100 de metri în Bucegi. Salvamont Prahova a cerut intervenția elicopterului
Foto ilustrativ / Sursa foto: Salvamont România
Cuprins
  1. Intervenție aeriană în zona Caraimanului
  2. Au avut noroc după o cădere de aproximativ 100 de metri

Doi turiști din București, ambii în vârstă de 57 de ani, au fost salvați după ce au căzut aproximativ 100 de metri din Brâna Mare a Caraimanului. Potrivit Salvamont Prahova, citat de Agerpres, femeia a suferit traumatisme minore, iar bărbatul a fost transportat cu elicopterul la Spitalul Județean de Urgență Brașov.

Intervenție aeriană în zona Caraimanului

Salvatorii montani din Prahova au fost solicitați să intervină pentru recuperarea a doi turiști care au căzut din Brâna Mare a Caraimanului, una dintre zonele dificile din Munții Bucegi.

Pentru ca echipele să ajungă cât mai rapid la victime, Salvamont Prahova a cerut sprijinul elicopterului de la punctul de operare aeromedicală Brașov. Aeronava urma să preia doi salvatori montani de la Baza Salvamont Prahova Cota 1400 și să îi ducă în apropierea locului incidentului.

Misiunea a fost finalizată, iar salvatorii au revenit ulterior cu detalii despre starea celor doi turiști.

Au avut noroc după o cădere de aproximativ 100 de metri

Potrivit Salvamont Prahova, cei doi turiști sunt din București și au 57 de ani. Aceștia au căzut aproximativ 100 de metri din Brâna Mare a Caraimanului.

Femeia a suferit traumatisme minore și nu a avut nevoie de internare. Bărbatul, în schimb, a fost diagnosticat cu traumatism scapulo-humeral și traumatism toraco-abdominal, fiind transportat cu elicopterul la Spitalul Județean de Urgență Brașov.

„Au avut mare noroc”, au transmis reprezentanții Salvamont Prahova, potrivit Agerpres.

După încheierea intervenției, Salvamont Prahova a mulțumit echipajului de pe elicopterul IGAv 338 pentru colaborare.

Tags:
Citește și...
A lăsat aurul și platina în urmă. Metalul extrem de rar care a devenit cel mai scump din lume
Eveniment
A lăsat aurul și platina în urmă. Metalul extrem de rar care a devenit cel mai scump din lume
Panică la 9.000 de metri altitudine. Un avion plin cu turiști a aterizat de urgență după ce pilotului i s-a făcut rău în cabină
Externe
Panică la 9.000 de metri altitudine. Un avion plin cu turiști a aterizat de urgență după ce pilotului i s-a făcut rău în cabină
Ghidul de turism devine cartea de vizită a României. Irineu Darău anunță reguli adaptate pentru o profesie care influențează imaginea țării
Eveniment
Ghidul de turism devine cartea de vizită a României. Irineu Darău anunță reguli adaptate pentru o profesie care influențează imaginea țării
Ilie Bolojan îl felicită pe Cristian Mungiu după succesul de la Cannes. „Fjord” a câștigat Palme d’Or
Eveniment
Ilie Bolojan îl felicită pe Cristian Mungiu după succesul de la Cannes. „Fjord” a câștigat Palme d’Or
Oana Pellea nu se mulțumește cu aplauze pentru Cristian Mungiu. Actrița cere sprijin pentru drumul filmului „Fjord” spre Oscar
Eveniment
Oana Pellea nu se mulțumește cu aplauze pentru Cristian Mungiu. Actrița cere sprijin pentru drumul filmului „Fjord” spre Oscar
Melania Trump câștigă prima rundă în scandalul cu Michael Wolff. Judecătoarea a respins procesul intentat de autor
Externe
Melania Trump câștigă prima rundă în scandalul cu Michael Wolff. Judecătoarea a respins procesul intentat de autor
Mihai Fifor compară România cu Polonia. Liderul PSD Arad îi acuză direct pe Ilie Bolojan și Dominic Fritz că ar bloca guvernul
Politică
Mihai Fifor compară România cu Polonia. Liderul PSD Arad îi acuză direct pe Ilie Bolojan și Dominic Fritz că ar bloca guvernul
România, prinsă între două proiecte nucleare scumpe. Petrișor Peiu cere explicații privind Doicești și Cernavodă
Politică
România, prinsă între două proiecte nucleare scumpe. Petrișor Peiu cere explicații privind Doicești și Cernavodă
Dispută politică pe tema Cetății Rákóczi din Ghimeș-Făget. Csoma Botond a reacționat după criticile lui Dan Tanasă
Politică
Dispută politică pe tema Cetății Rákóczi din Ghimeș-Făget. Csoma Botond a reacționat după criticile lui Dan Tanasă
Documente declasificate din arhiva MAE, prezentate publicului. Oana Țoiu: „Este dreptul nostru la propria istorie”
Eveniment
Documente declasificate din arhiva MAE, prezentate publicului. Oana Țoiu: „Este dreptul nostru la propria istorie”
Ultima oră
17:26 - A lăsat aurul și platina în urmă. Metalul extrem de rar care a devenit cel mai scump din lume
17:06 - Hubert Thuma, mesaj cu săgeți către Ilie Bolojan la aniversarea PNL: „Principiile rămân. Oamenii se schimbă”
16:33 - Ionuț Radu, desemnat cel mai bun jucător de la Celta Vigo. Sezon impresionant pentru portarul român în La Liga (FOTO)
15:56 - Panică la 9.000 de metri altitudine. Un avion plin cu turiști a aterizat de urgență după ce pilotului i s-a făcut rău în cabină
14:55 - Ghidul de turism devine cartea de vizită a României. Irineu Darău anunță reguli adaptate pentru o profesie care influențează imaginea țării
14:24 - Ilie Bolojan îl felicită pe Cristian Mungiu după succesul de la Cannes. „Fjord” a câștigat Palme d’Or
13:51 - Oana Pellea nu se mulțumește cu aplauze pentru Cristian Mungiu. Actrița cere sprijin pentru drumul filmului „Fjord” spre Oscar
13:21 - Melania Trump câștigă prima rundă în scandalul cu Michael Wolff. Judecătoarea a respins procesul intentat de autor
12:51 - O femeie a fost audiată după ce a înjunghiat un bărbat din Constanța. Procurorii spun că și-ar fi explicat gestul printr-un moment de depresie
12:28 - Mihai Fifor compară România cu Polonia. Liderul PSD Arad îi acuză direct pe Ilie Bolojan și Dominic Fritz că ar bloca guvernul