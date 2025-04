Economiile de o viață, pierdute într-un incendiu. Un bărbat a pierdut 30.000 de euro, de ziua lui

le de o viață a unui în vârstă de 60 de ani, din , au fost distruse de un incendiu. Bărbatul a pierdut 30.000 de euro care erau ascunși în podul locuinței, conform .

„Sunt terminat”

Incendiul a izbucnit chiar de ziua de naștere a bărbatului. Toți banii acestuia au fost făcuți scrum. Bărbatul era la muncă când s-a întâmplat totul.

„Mi-am distrus şi eu munca mea de o viaţă. Mi-au ars banii. Nu mai am nimic, sunt gata. Sunt terminat”, a declarat bărbatul.

„Erau în pod, în dulap şi în dulapul ăla erau haine de pat, din alea vechi, de la bunica şi acolo erau puşi şi înveliţi într-o folie de aluminiu din aia de nu arde. Dar totuşi a ars”, a povestit Gheorghe Pleş, păgubitul.

El mărturisește că banii economisiți erau pentru a-și îndeplini un vis, acela de a-și cumpăra o mașină. „Şi uite că… mi s-a dus visul”, a spus bărbatul.

„Noi stăm vizavi de casa care a luat foc. La un moment dat s-a luat curentul. Când am ajuns să văd ce se întâmplă, deja ea luase foc. Am reuşit să iau un extinctor de maşină, am stins siguranţa, dar, din păcate, s-a extins la acoperiș”, a spus fiul bărbatului, Marius Gheorghe Pleş.

Incendiu ar fi pornit la acoperişul casei, de la o siguranţă defectă de care proprietarul ar fi ştiut. Mai mult, bărbatul ar fi sunat la furnizor pentru a rezolva situaţia.