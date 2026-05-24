O femeie a sunat la 112 în noaptea de sâmbătă spre duminică și a anunțat că ar fi înjunghiat un bărbat, într-un imobil din municipiul Constanța.

Polițiștii au găsit victima, un bărbat de 47 de ani, cu o plagă înjunghiată, iar femeia a fost dusă la audieri. Potrivit Știrilor Pro TV, procurorii spun că aceasta ar fi fost cooperantă și ar fi afirmat că era „supărată pe toată lumea”.

Femeia a sunat singură la 112

Incidentul a fost anunțat în jurul orei 03:40, când polițiștii Secției 2 din Constanța au fost sesizați prin apel la 112 chiar de către femeie, după ce l-ar fi înjunghiat. Aceasta le-a spus autorităților că, în cursul nopții, ar fi înjunghiat un bărbat.

Ajunși la fața locului, polițiștii au confirmat sesizarea. Într-un imobil din municipiul a fost găsit un bărbat de 47 de ani, care prezenta o plagă înjunghiată.

Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri , iar femeia a fost condusă la sediul Secției 2, pentru audieri.

Nu ar fi fost reclamate conflicte anterioare între femeie și bărbatul înjunghiat

, verificările făcute până acum arată că între cei doi nu ar fi fost reclamate conflicte anterioare. Ancheta a fost preluată de polițiștii Serviciului Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.

Ce le-ar fi spus femeia anchetatorilor?

Procurorul Zafer Sadîc, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, a declarat că femeia a cooperat cu anchetatorii și a oferit o explicație pentru gestul său.

„A fost cooperantă, explicând faptul că era supărată pe toată lumea, că lumea nu o înțelege și că într-un moment de depresie a luat hotărârea să se răzbune”, a declarat procurorul Zafer Sadîc, .

Întrebată de ce l-ar fi atacat pe bărbat, femeia ar fi negat că victima era iubitul ei, conform sursei citate.