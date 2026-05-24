O femeie a sunat la 112 în noaptea de sâmbătă spre duminică și a anunțat că ar fi înjunghiat un bărbat, într-un imobil din municipiul Constanța.
Polițiștii au găsit victima, un bărbat de 47 de ani, cu o plagă înjunghiată, iar femeia a fost dusă la audieri. Potrivit Știrilor Pro TV, procurorii spun că aceasta ar fi fost cooperantă și ar fi afirmat că era „supărată pe toată lumea”.
Incidentul a fost anunțat în jurul orei 03:40, când polițiștii Secției 2 din Constanța au fost sesizați prin apel la 112 chiar de către femeie, după ce l-ar fi înjunghiat. Aceasta le-a spus autorităților că, în cursul nopții, ar fi înjunghiat un bărbat.
Ajunși la fața locului, polițiștii au confirmat sesizarea. Într-un imobil din municipiul Constanța a fost găsit un bărbat de 47 de ani, care prezenta o plagă înjunghiată.
Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, iar femeia a fost condusă la sediul Secției 2, pentru audieri.
Potrivit IPJ Constanța, verificările făcute până acum arată că între cei doi nu ar fi fost reclamate conflicte anterioare. Ancheta a fost preluată de polițiștii Serviciului Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.
Procurorul Zafer Sadîc, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, a declarat că femeia a cooperat cu anchetatorii și a oferit o explicație pentru gestul său.
„A fost cooperantă, explicând faptul că era supărată pe toată lumea, că lumea nu o înțelege și că într-un moment de depresie a luat hotărârea să se răzbune”, a declarat procurorul Zafer Sadîc, potrivit Pro TV.
Întrebată de ce l-ar fi atacat pe bărbat, femeia ar fi negat că victima era iubitul ei, conform sursei citate.