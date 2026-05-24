B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » O femeie a fost audiată după ce a înjunghiat un bărbat din Constanța. Procurorii spun că și-ar fi explicat gestul printr-un moment de depresie

O femeie a fost audiată după ce a înjunghiat un bărbat din Constanța. Procurorii spun că și-ar fi explicat gestul printr-un moment de depresie

Răzvan Adrian
24 mai 2026, 12:51
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
O femeie a fost audiată după ce a înjunghiat un bărbat din Constanța. Procurorii spun că și-ar fi explicat gestul printr-un moment de depresie
Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Femeia a sunat singură la 112
  2. Nu ar fi fost reclamate conflicte anterioare între femeie și bărbatul înjunghiat
  3. Ce le-ar fi spus femeia anchetatorilor?

O femeie a sunat la 112 în noaptea de sâmbătă spre duminică și a anunțat că ar fi înjunghiat un bărbat, într-un imobil din municipiul Constanța.

Polițiștii au găsit victima, un bărbat de 47 de ani, cu o plagă înjunghiată, iar femeia a fost dusă la audieri. Potrivit Știrilor Pro TV, procurorii spun că aceasta ar fi fost cooperantă și ar fi afirmat că era „supărată pe toată lumea”.

Femeia a sunat singură la 112

Incidentul a fost anunțat în jurul orei 03:40, când polițiștii Secției 2 din Constanța au fost sesizați prin apel la 112 chiar de către femeie, după ce l-ar fi înjunghiat. Aceasta le-a spus autorităților că, în cursul nopții, ar fi înjunghiat un bărbat.

Ajunși la fața locului, polițiștii au confirmat sesizarea. Într-un imobil din municipiul Constanța a fost găsit un bărbat de 47 de ani, care prezenta o plagă înjunghiată.

Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, iar femeia a fost condusă la sediul Secției 2, pentru audieri.

Nu ar fi fost reclamate conflicte anterioare între femeie și bărbatul înjunghiat

Potrivit IPJ Constanța, verificările făcute până acum arată că între cei doi nu ar fi fost reclamate conflicte anterioare. Ancheta a fost preluată de polițiștii Serviciului Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.

Ce le-ar fi spus femeia anchetatorilor?

Procurorul Zafer Sadîc, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, a declarat că femeia a cooperat cu anchetatorii și a oferit o explicație pentru gestul său.

„A fost cooperantă, explicând faptul că era supărată pe toată lumea, că lumea nu o înțelege și că într-un moment de depresie a luat hotărârea să se răzbune”, a declarat procurorul Zafer Sadîc, potrivit Pro TV.

Întrebată de ce l-ar fi atacat pe bărbat, femeia ar fi negat că victima era iubitul ei, conform sursei citate.

Tags:
Citește și...
(VIDEO) Incendiu la CET Vest, în Sectorul 6. Mesaj RO-Alert emis pentru bucureștenii din zona afectată
Eveniment
(VIDEO) Incendiu la CET Vest, în Sectorul 6. Mesaj RO-Alert emis pentru bucureștenii din zona afectată
Cod galben de inundații pe râuri din bazinul Bârlad. INHGA restrânge avertizarea hidrologică pentru următoarele ore
Eveniment
Cod galben de inundații pe râuri din bazinul Bârlad. INHGA restrânge avertizarea hidrologică pentru următoarele ore
Percheziții într-un dosar cu acte false și substanțe periculoase. Polițiștii au ridicat peste 180 de kilograme
Eveniment
Percheziții într-un dosar cu acte false și substanțe periculoase. Polițiștii au ridicat peste 180 de kilograme
Accident grav în Prahova, între un autobuz și un autocamion. Un șofer încarcerat a fost preluat de elicopterul SMURD
Eveniment
Accident grav în Prahova, între un autobuz și un autocamion. Un șofer încarcerat a fost preluat de elicopterul SMURD
Mașini second-hand vândute fără venituri declarate. Percheziții în Maramureș și alte nouă județe, într-un dosar cu prejudiciu de peste 3,6 milioane de lei
Eveniment
Mașini second-hand vândute fără venituri declarate. Percheziții în Maramureș și alte nouă județe, într-un dosar cu prejudiciu de peste 3,6 milioane de lei
Cocaină vândută pe străzile din Arad. Doi bărbați au fost arestați după un flagrant DIICOT
Eveniment
Cocaină vândută pe străzile din Arad. Doi bărbați au fost arestați după un flagrant DIICOT
George Tuță acuză o „moștenire” cu popriri și sechestre. Primarul Sectorului 1 spune că va cere răspunderea fostei administrații
Eveniment
George Tuță acuză o „moștenire” cu popriri și sechestre. Primarul Sectorului 1 spune că va cere răspunderea fostei administrații
Bucureștiul ar putea avea un singur responsabil pentru căldură. Primăria Capitalei vrea să preia ELCEN
Eveniment
Bucureștiul ar putea avea un singur responsabil pentru căldură. Primăria Capitalei vrea să preia ELCEN
Bucureștiul schimbă regulile pentru evenimentele private. PMB vrea mai puține blocaje și festivaluri mai bine organizate
Eveniment
Bucureștiul schimbă regulile pentru evenimentele private. PMB vrea mai puține blocaje și festivaluri mai bine organizate
STB cumpără 46 de tramvaie noi şi 100 de troleibuze articulate. Când vor intra în circulație noile investiții
Știri Locale
STB cumpără 46 de tramvaie noi şi 100 de troleibuze articulate. Când vor intra în circulație noile investiții
Ultima oră
14:24 - Ilie Bolojan îl felicită pe Cristian Mungiu după succesul de la Cannes. „Fjord” a câștigat Palme d’Or
13:51 - Oana Pellea nu se mulțumește cu aplauze pentru Cristian Mungiu. Actrița cere sprijin pentru drumul filmului „Fjord” spre Oscar
13:21 - Melania Trump câștigă prima rundă în scandalul cu Michael Wolff. Judecătoarea a respins procesul intentat de autor
12:28 - Mihai Fifor compară România cu Polonia. Liderul PSD Arad îi acuză direct pe Ilie Bolojan și Dominic Fritz că ar bloca guvernul
11:59 - România, prinsă între două proiecte nucleare scumpe. Petrișor Peiu cere explicații privind Doicești și Cernavodă
11:28 - Dispută politică pe tema Cetății Rákóczi din Ghimeș-Făget. Csoma Botond a reacționat după criticile lui Dan Tanasă
10:35 - Trump, aproape de un acord temporar cu Iranul. Planul care ar putea redeschide Strâmtoarea Hormuz
09:54 - Documente declasificate din arhiva MAE, prezentate publicului. Oana Țoiu: „Este dreptul nostru la propria istorie”
09:30 - Vremea de astăzi în România, 24 mai. Temperaturile cresc în sud și est, iar la munte rămâne răcoare
09:11 - Sfinții zilei de 24 mai. Cine este pomenit astăzi în Calendarul Ortodox