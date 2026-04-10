Administrația locală din face apel la spiritul civic al localnicilor, după ce mai multe persoane au fost surprinse tăind florile amplasate în oraș, relatează Radio Constanța. Evenimentul a avut loc în cursul serii de joi, în jurul orelor 21:50, pe bulevardul 1 Decembrie, pe partea dreaptă în direcția de mers spre Casa de Cultură.

În urma sesizărilor primite, cele două persoane au fost depistate de către polițiștii locali în zona Piața Abator, în timp ce încercau să comercializeze ambulant florile sustrase. Conform sursei, intervenția a fost rezultatul sesizărilor cetățenilor și a patrulării poliției locale.

Ambele persoane implicate au fost sancționate contravențional pentru „ruperea sau tăierea florilor fără acordul prealabil al structurii de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Constanța şi comercializarea ambulantă a florilor în locuri nepermise și fără îndeplinirea condițiilor legale de vânzare”, potrivit declarațiilor administrației locale. Valoarea totală a amenzilor aplicate se ridică la suma de 4.600 de lei, potrivit G4Media.

Totodată, ca măsură complementară, a fost dispusă confiscarea care erau oferite spre vânzare. Pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură contravențională și penală, administrația transmite un apel public către locuitori: „Pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură contravențională și penală, avem nevoie în continuare de sprijinul dumneavoastră. Vă rugăm să nu asistați impasibili la actele de vandalism și să protejați spațiul verde, arborii, arbuștii și plantele din orașul nostru”.

„În situația în care constatați sustragerea materialului dendrologic sau alte acte de vandalism, vă rugăm să sesizați imediat aceste aspecte la următoarele numere de telefon: 0241.484.205/0341.922”, anunță administrația din Constanța.