Constanța: două persoane amendate pentru tăierea și vânzarea florilor din oraș. Primăria face apel la spiritul civic al localnicilor

10 apr. 2026, 09:19
Constanța: două persoane amendate pentru tăierea și vânzarea florilor din oraș. Primăria face apel la spiritul civic al localnicilor
sursa foto: freeăik
  Ce s-a întâmplat joi seara
  Ce măsuri au fost luate și ce solicită administrația

Administrația locală din Constanța a anunțat aplicarea unor sancțiuni pentru două persoane după ce au tăiat și au încercat să comercializeze florile amplasate în oraș. Incidentul a avut loc joi seara, în jurul orelor 21:50, pe bulevardul 1 Decembrie.

Ce s-a întâmplat joi seara

Administrația locală din Constanța face apel la spiritul civic al localnicilor, după ce mai multe persoane au fost surprinse tăind florile amplasate în oraș, relatează Radio Constanța. Evenimentul a avut loc în cursul serii de joi, în jurul orelor 21:50, pe bulevardul 1 Decembrie, pe partea dreaptă în direcția de mers spre Casa de Cultură.

În urma sesizărilor primite, cele două persoane au fost depistate de către polițiștii locali în zona Piața Abator, în timp ce încercau să comercializeze ambulant florile sustrase. Conform sursei, intervenția a fost rezultatul sesizărilor cetățenilor și a patrulării poliției locale.

Ce măsuri au fost luate și ce solicită administrația

Ambele persoane implicate au fost sancționate contravențional pentru „ruperea sau tăierea florilor fără acordul prealabil al structurii de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Constanța şi comercializarea ambulantă a florilor în locuri nepermise și fără îndeplinirea condițiilor legale de vânzare”, potrivit declarațiilor administrației locale. Valoarea totală a amenzilor aplicate se ridică la suma de 4.600 de lei, potrivit G4Media.

Totodată, ca măsură complementară, a fost dispusă confiscarea florilor care erau oferite spre vânzare. Pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură contravențională și penală, administrația transmite un apel public către locuitori: „Pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură contravențională și penală, avem nevoie în continuare de sprijinul dumneavoastră. Vă rugăm să nu asistați impasibili la actele de vandalism și să protejați spațiul verde, arborii, arbuștii și plantele din orașul nostru”.

„În situația în care constatați sustragerea materialului dendrologic sau alte acte de vandalism, vă rugăm să sesizați imediat aceste aspecte la următoarele numere de telefon: 0241.484.205/0341.922”, anunță administrația din Constanța.

Citește și...
Mărturii cutremurătoare. Tatăl olimpicului care s-a sinucis: „Am fost eu prost că nu mi-am dat seama. Dacă vorbeam cu el, poate îl salvam. Sufletul mă doare”
Știri Locale
Mărturii cutremurătoare. Tatăl olimpicului care s-a sinucis: „Am fost eu prost că nu mi-am dat seama. Dacă vorbeam cu el, poate îl salvam. Sufletul mă doare”
Primăria Râșnov lansează licitația pentru restaurarea Cetății. Când va fi redeschis monumentul publicului
Știri Locale
Primăria Râșnov lansează licitația pentru restaurarea Cetății. Când va fi redeschis monumentul publicului
Scene șocante în Cluj. Un livrator, bătut cu ranga de un șofer. Întregul incident a fost filmat (VIDEO)
Știri Locale
Scene șocante în Cluj. Un livrator, bătut cu ranga de un șofer. Întregul incident a fost filmat (VIDEO)
Primăria Capitalei pregătește reguli noi pentru terasele din centrul orașului. Ce planuri are administrația pentru centrul orașului
Știri Locale
Primăria Capitalei pregătește reguli noi pentru terasele din centrul orașului. Ce planuri are administrația pentru centrul orașului
Cetatea Sighișoara, amenințată de traficul intens și degradare. Cum pot fi protejate zidurile monumentului UNESCO
Eveniment
Cetatea Sighișoara, amenințată de traficul intens și degradare. Cum pot fi protejate zidurile monumentului UNESCO
Bacteria periculoasă depistată din nou la Spitalul de Pediatrie Ploiești. De unde provine și ce măsuri au fost luate
Știri Locale
Bacteria periculoasă depistată din nou la Spitalul de Pediatrie Ploiești. De unde provine și ce măsuri au fost luate
Deșeuri medicale descoperite în Parcul Cișmigiu. Ce sancțiuni au fost aplicate
Știri Locale
Deșeuri medicale descoperite în Parcul Cișmigiu. Ce sancțiuni au fost aplicate
Lucrările continuă la stația de tratare din Curtea de Argeș. Începe montarea instalațiilor și a stratului filtrant
Știri Locale
Lucrările continuă la stația de tratare din Curtea de Argeș. Începe montarea instalațiilor și a stratului filtrant
Imagini spectaculoase de la Târgul de Paște din Craiova. Cum arată decorul, până când e deschis și ce atracții îi așteaptă pe vizitatori în acest an (GALERIE FOTO)
Știri Locale
Imagini spectaculoase de la Târgul de Paște din Craiova. Cum arată decorul, până când e deschis și ce atracții îi așteaptă pe vizitatori în acest an (GALERIE FOTO)
Un bărbat din Botoșani a fost reținut după ce a păcălit aparatele SGR cu etichete false
Știri Locale
Un bărbat din Botoșani a fost reținut după ce a păcălit aparatele SGR cu etichete false
