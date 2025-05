Galați: Un copil de 6 ani a murit. El se juca în spatele casei când a căzut într-o groapă plină cu apă

Un de 6 ani din județul și-a pierdut viața, în urma unui . El se juca în spatele casei când a căzut într-o groapă plină cu apă, de pe proprietatea unui vecin, conform .

Părinții, în stare de șoc

Copilul a intrat în câmpul plin de lucernă înaltă și atunci a căzut în groapa plină cu apă. Acesta a fost resuscitat aproximativ 45 de minute, însă fără succes. Decesul micuțului a fost constatat, din păcate. Părinții sunt în stare de șoc.

Mama a povestit momentul. Ea spune că simțea că ceva rău se va întâmpla.

„Măi, cred că nu-i a bine cu copilul ăsta, așa am zis, că nu mai vine el la deal. Am strigat iar, Sorin, Sorin. Am văzut că nu răspunde, m-am dus după el tocmai în fundul bălții, la vale”, a declarat mama băiatului, pentru ProTv.

„Ne-am dus și l-am căutat aicea, pe câmp. Și nu am știut că e în groapa aia, că noi nici nu ne gândeam acolo…”, a spus tatăl, după ce mama a dat alarma.

Un vecin a găsit copilul căzut în groapa de aproape doi metri.

„Pacientul era în stop cardio-respirator, prin înec, probabil. Au început manevrele de resuscitare, care au continuat circa 45 de minute, din păcate fără succes”, a declarat doctor Mihai Polinschi, de la Serviciul de Ambulanță Galați.

În urma acestora, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.