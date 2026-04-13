B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Ce detalii neașteptate ascunde, de aproape un secol, Parcul Cișmigiu

Flavia Codreanu
13 apr. 2026, 16:33
sursă foto: Libertatea
Cuprins
  1. Ce detalii istorice apar pe stâlpii de iluminat în parcul Cișmigiu
  2. De ce acești stâlpi sunt considerați o raritate
  3. Ce alte obiecte unicat mai rezistă și astăzi în Cișmigiu

În parcul Cișmigiu se află mai mulți stâlpi de iluminat din fontă care au rezistat odată cu trecerea vremii.

Ce detalii istorice apar pe stâlpii de iluminat în parcul Cișmigiu

Acești stâlpi verzi sunt făcuți din fontă și au fost montați atunci când Bucureștiul trecea de la gaz la electricitate.

Pe ei se vede și acum vechea stemă a orașului, care îl reprezintă pe Sfântul Dimitrie. Acesta apare îmbrăcat ca un soldat roman, cu o suliță într-o mână și o cruce în cealaltă. Deasupra stemei este o coroană cu turnuri, care arăta că Bucureștiul era capitală.

Chiar dacă sunt plini de straturi de vopsea, acești stâlpi sunt dovezi ale trecutului. Pe eșarfa de sub scut scrie deviza istorică a capitalei: „PATRIA ȘI DREPTUL MEU”. Multe dintre aceste decoruri au fost tăiate sau furate în timp, dar câțiva au supraviețuit pe aleile parcului.

„Această variantă a stemei, cu Sfântul Dimitrie stând în picioare, a fost utilizată oficial până la instaurarea regimului comunist, când simbolurile religioase au fost eliminate”, a declarat unul dintre pasionații de istorie pentru Libertatea.

De ce acești stâlpi sunt considerați o raritate

Cișmigiul este cel mai vechi parc din oraș, iar acești stâlpi fac parte din amenajarea lui originală. Faptul că nu au fost înlocuiți cu modele moderne este văzut ca un lucru rar de către specialiști. Ei fac parte din infrastructura veche a orașului

„Acești stâlpi-document fac parte din infrastructura de modernizare a orașului din prima jumătate a secolului XX, iar faptul că s-au păstrat în Cișmigiu este un mic miracol administrativ, oferind parcului acea atmosferă autentică”, a declarat pasionatul de istorie.

Ce alte obiecte unicat mai rezistă și astăzi în Cișmigiu

În afară de stâlpi, în parc se mai găsesc bănci aduse din Franța în anul 1930. Acestea au fost realizate într-o turnătorie celebră și au fost mutate în Cișmigiu de la Universitate.

Pe marginile lor de metal se vede și acum semnătura fabricii franceze, dar și chipul Sfântului Dimitrie, semn că au fost comandate special pentru București.

Tot aici sunt și cele trei cântare vechi aduse din Germania în 1928 de frații Gheorgon. Dintre toate cântarele de acest fel care au fost în oraș, doar cele din fața Primăriei mai funcționează și acum dacă pui o monedă de 50 de bani.

Tags:
