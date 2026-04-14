Un anunț de vânzare a unui loc de parcare în Cluj-Napoca a stârnit numeroase comentarii critice și ironice.

Cu cât e vândut acel loc de parcare

Locul de parcare se află în Cluj-Napoca, pe strada Dorobanților. Proprietarul cere 26.500 de euro pentru el și spune că are „acte în regulă”, fiind intabulat cu cotă de 1/1. El mai scrie în anunț că vânzarea se face direct, fără intermediari.

Ce spun internauții

În comentarii, oamenii au scris că locurile de parcare au ajuns la preț de garsoniere, notează .

„Au ajuns parcările la prețuri de garsoniere”, remarcă cineva, în vreme ce un alt internaut a scris: „nu mai contează ce mașină ai, ci dacă deții un loc de parcare”.

O altă persoană s-a întrebat dacă locul de parcare vine „și cu baie și bucătărie”, iar alții au sugerat că astfel de anunțuri par mai degrabă o glumă decât o ofertă reală.

Cluj-Napoca este recunoscută pentru piața sa imobiliară