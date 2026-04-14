B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Loc de parcare în Cluj-Napoca, vândut la preț de garsonieră: „Vine și cu baie și bucătărie?”. Cât costă

Traian Avarvarei
14 apr. 2026, 08:10
Sursa foto: actualdecluj.ro / Facebook
Cuprins
  1. Cu cât e vândut acel loc de parcare
  2. Ce spun internauții

Un anunț de vânzare a unui loc de parcare în Cluj-Napoca a stârnit numeroase comentarii critice și ironice.

Cu cât e vândut acel loc de parcare

Locul de parcare se află în Cluj-Napoca, pe strada Dorobanților. Proprietarul cere 26.500 de euro pentru el și spune că are „acte în regulă”, fiind intabulat cu cotă de 1/1. El mai scrie în anunț că vânzarea se face direct, fără intermediari.

Ce spun internauții

În comentarii, oamenii au scris că locurile de parcare au ajuns la preț de garsoniere, notează actualdecluj.ro.

„Au ajuns parcările la prețuri de garsoniere”, remarcă cineva, în vreme ce un alt internaut a scris: „nu mai contează ce mașină ai, ci dacă deții un loc de parcare”.

O altă persoană s-a întrebat dacă locul de parcare vine „și cu baie și bucătărie”, iar alții au sugerat că astfel de anunțuri par mai degrabă o glumă decât o ofertă reală.

Cluj-Napoca este recunoscută pentru piața sa imobiliară extrem de scumpă.

Tags:
Știri Locale
Ultima oră
11:33 - Descindere la o vilă din Timișoara. Momentul în care un clan este evacuat chiar de primarul Dominic Fritz (VIDEO)
11:23 - Mihaela Rădulescu, noi dezvăluiri despre familia lui Felix Baumgartner: M-au umilit, mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie. Nu voi mai păstra tăcerea (VIDEO)
11:20 - Ucraina: Operațiune militară realizată exclusiv cu sisteme robotice. Zelenski: „Viitorul este pe front”
11:15 - Decizia de începere a procesului lui Călin Georgescu în dosarul de tentativă de lovitură de stat a fost amânată. Ce s-a întâmplat la Curtea Supremă
11:02 - Donald Trump, moment inedit la Casa Albă: A preluat o comandă de la McDonald’s. Cât bacșiș i-a oferit livratoarei în fața presei (VIDEO)
10:49 - George Simion îi răspunde lui Peter Magyar. Șeful AUR, ironii pentru noul lider de la Budapesta
10:44 - Bombardament cu drone în sudul Ucrainei. Portul Izmail, ținta unui atac major
10:39 - Italia: Trei români au ucis un bărbat, sub ochii fiului său. Băiatul a continuat să-și roage tatăl să se ridice, neînțelegând ce s-a întâmplat
10:35 - Inteligența artificială greșește masiv. Ce se întâmplă când consultăm chatboți AI în loc de medici
10:32 - Risc de scurgeri radioactive la Cernobîl. Greenpeace, avertisment alarmant. Ce pericol există