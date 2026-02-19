Locuitorii satului Ohaba Jiu, județul Gorj, au rămas complet izolați după ploile din zonă, din ultima perioadă. Strada lor e plină de nămol și au nevoie de cizme de cauciuc pentru a merge pe ea. Accesul cu mașina e imposibil, iar ambulanța nu poate ajunge în sat.

Copiii din sat merg cu cizmele de cauciuc la școală

„Ambulanța nici vorbă să mai intre. Opresc acolo sus, la biserică, și vin și îi ia pe brațe pe bolnavi și îi duce la mașină”, a spus un localnic.

Copiii sunt nevoiți să meargă cu cizmele de cauciuc la școală.

„Eu am copil cu handicap și vin profesorii de la Turceni și nu pot să ajungă la noi, din cauza nămolului”, a susținut o localnică, pentru

Ce spune primarul comunei

Gheorghe Știoclei, primarul comunei Bolboși, care a fost și viceprimar două mandate, declară că nu are bani. Au început lucrările pentru apă și canal, dar și acestea sunt neterminate, abia apoi ar urma să se facă drumul, dacă vor primi bani de la Guvern. E una din numeroasele administrații locale care de la Guvern pentru a funcționa.

„În 36 de ani nu s-a băgat o piatră… Nu sunt bani ca să pot să fac. Dacă Guvernul nu ne dă, așa va fi. Nu avem bani nici pentru iluminatul public”, a mai spus primarul.