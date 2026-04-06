Specialiştii companiei zonale de apă din Curtea de Argeş au început în săptămâna 6-9 aprilie montarea crepinelor (duze filtrante) şi a stratului filtrant la Staţia de Tratare a Apei Potabile (STAP), după ce lucrările de reabilitare au demarat la 27 martie 2026 şi sunt programate să se încheie la 15 iulie 2026, potrivit declarațiilor.

Ce lucrări s-au efectuat până acum

Lucrările pentru reabilitarea Staţiei de Tratare a Apei Potabile au început efectiv în data de 27 martie 2026 şi au ca termen de execuţie asumat 15 iulie 2026. Până luni, 6 aprilie, s-au realizat o zecime din lucrări, potrivit declarațiilor.

Între 27 şi 29 martie „s-a executat provizoratul ce a permis demararea lucrărilor de reabilitare a primei linii de 4 filtre”, astfel încât a fost reluată alimentarea cu apă a consumatorilor, conform sursei. Începând din 30 martie, echipele de specialişti au demontat şi evacuat sistemul de distribuţie aferent primei linii de filtre, după care a fost evacuat stratul filtrant din cele patru filtre izolate anterior, fiind scoase crepinele din cele 4 filtre, potrivit declarațiilor. În săptămâna 6 – 9 aprilie va începe montarea crepinelor şi a stratului filtran. Tot atunci vor începe lucrările de realizare a noii reţele de distribuţie aferente primei linii de filtre, astfel încât la finalul intervalului va fi terminată integral reabilitarea unui filtru. Specialiştii menţionează că materialele şi echipamentele necesare sunt comandate, termenele de livrare permit respectarea intervalului asumat, și nu există probleme de logistică (cazare şi masă, transport personal şi utilaje etc.). Care sunt cauzele crizei și ce măsuri au fost dispuse