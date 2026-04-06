Lucrările continuă la stația de tratare din Curtea de Argeș. Începe montarea instalațiilor și a stratului filtrant

06 apr. 2026, 18:09
Cuprins
  1. Ce lucrări s-au efectuat până acum
  2. Care sunt cauzele crizei și ce măsuri au fost dispuse

Specialiştii companiei zonale de apă din Curtea de Argeş au început în săptămâna 6-9 aprilie montarea crepinelor (duze filtrante) şi a stratului filtrant la Staţia de Tratare a Apei Potabile (STAP), după ce lucrările de reabilitare au demarat la 27 martie 2026 şi sunt programate să se încheie la 15 iulie 2026, potrivit declarațiilor.

Ce lucrări s-au efectuat până acum

Lucrările pentru reabilitarea Staţiei de Tratare a Apei Potabile Curtea de Argeş au început efectiv în data de 27 martie 2026 şi au ca termen de execuţie asumat 15 iulie 2026. Până luni, 6 aprilie, s-au realizat o zecime din lucrări, potrivit declarațiilor.

Între 27 şi 29 martie „s-a executat provizoratul ce a permis demararea lucrărilor de reabilitare a primei linii de 4 filtre”, astfel încât a fost reluată alimentarea cu apă a consumatorilor, conform sursei. Începând din 30 martie, echipele de specialişti au demontat şi evacuat sistemul de distribuţie aferent primei linii de filtre, după care a fost evacuat stratul filtrant din cele patru filtre izolate anterior, fiind scoase crepinele din cele 4 filtre, potrivit declarațiilor.

În săptămâna 6 – 9 aprilie va începe montarea crepinelor şi a stratului filtran. Tot atunci vor începe lucrările de realizare a noii reţele de distribuţie aferente primei linii de filtre, astfel încât la finalul intervalului va fi terminată integral reabilitarea unui filtru. Specialiştii menţionează că materialele şi echipamentele necesare sunt comandate, termenele de livrare permit respectarea intervalului asumat, și nu există probleme de logistică (cazare şi masă, transport personal şi utilaje etc.).

Care sunt cauzele crizei și ce măsuri au fost dispuse

Locuitorii din Curtea de Argeş şi din trei comune apropiate se confruntă de la sfârşitul anului trecut cu o criză a apei potabile cauzată de lucrări la Barajul de la Vidraru, care au dus la golirea lacului. Apa ajunsă în staţie a devenit încărcată cu bacterii şi plină de nămol, relatează Digi24. La începutul anului, Direcţia de Sănătate Publică Argeş a dispus oprirea apei potabile în Curtea de Argeş şi în trei comune, după ce în probele prelevate din reţeaua publică a fost descoperită Clostridium perfringens, o bacterie periculoasă.

Direcţia de Sănătate Publică a dispus, în luna februarie, oprirea totală a apei din cauza bacteriei Clostridium perfringens, descoperită în mai multe probe, potrivit declarațiilor. La sfârşitul lunii februarie, Guvernul a aprobat, în şedinţă, o derogare care autoriza autorităţile locale să aprobe într-un termen cât mai scurt finanţarea de obiective de investiţii noi pentru soluţionarea situaţiei de urgenţă privind alimentarea cu apă din Curtea de Argeş, înainte de aprobarea bugetului local.

Reprezentanţii Administraţiei „Apele Române” au transmis că instituţia nu are atribuţii în furnizarea apei menajere şi potabile către populaţie, acestea revenind operatorului serviciului public de alimentare cu apă de la nivel local; totodată, ANAR nu are atribuţii privind tratarea sau potabilizarea apei şi nu gestionează infrastructura staţiilor de tratare.

