Un incident grav petrecut într-o unitate medicală din România readuce în atenție problema siguranței personalului sanitar în timpul actului medical. Un medic de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu a fost agresat de un aparținător, iar cazul este cercetat de poliție.

Ce s-a întâmplat în Unitatea de Primiri Urgențe

Potrivit reprezentanților spitalului, incidentul a avut loc luni după-amiaza, în timpul intervențiilor medicale necesare pentru stabilizarea unei paciente. În cursul procedurilor, pacienta a devenit agitată, iar reacția aparținătorilor a escaladat rapid, depășind cadrul normal de așteptare. Angajații au fost nevoiți să solicite sprijin de urgență, apelând numărul 112, pentru a gestiona situația creată.

„În timpul procedurii, pacienta a devenit foarte agitată, iar aparținătorii, aflați în zona de așteptare, au pătruns neautorizat în spațiul medical. Un membru al familiei a manifestat un comportament foarte agresiv față de aflat în serviciu, medicul fiind bruscat, împins, i-a fost aruncată cafea pe haine”, transmit, marți, reprezentanții unității medicale.

Conform aceleiași informări, agentul de pază a intervenit imediat pentru a calma conflictul, iar personalul medical a cerut sprijinul poliției.

După momentul tensionat, situația a luat o turnură și mai gravă pentru medicul agresat, care a suferit un accident. „În momentul când a ieșit din salonul Urgențe minore, medicul agresat a alunecat și a suferit un traumatism la membrul inferior, necesitând evaluare și îngrijiri medicale”, mai adaugă instituția. Cadrul medical a primit asistență de specialitate, iar activitatea unității a fost temporar perturbată de incident, relatează stiripesurse.ro.

Ce măsuri au fost luate după agresiune

Reprezentanții spitalului au confirmat că fapta a fost semnalată organelor de și se află în curs de cercetare. Conducerea unității a discutat cu personalul medical despre situația creată și despre măsurile necesare pentru prevenirea unor episoade similare. Totodată, au avut loc discuții cu firma de pază, ai cărei reprezentanți au transmis că procedurile de intervenție au fost respectate pe durata incidentului.