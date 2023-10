Mesaj Ro-Alert: O ursoaică şi puii ei au intrat în oraşul Teiuş

Autoritățile din orașul Teiuș au fost informate de un rezident local cu privire la apariția unei ursoaice însoțite de pui în zona „La vie” din localitatea Căpud, conform unei notificări postate vineri pe pagina de Facebook a Primăriei.

Creștere alarmantă a urșilor în zonele de deal

„În urma apelului făcut de un cetăţean al satului Căpud privind însoţit de pui, în zona ‘la vie’, împreună cu organele abilitate prin lege pentru rezolvarea unor astfel de situaţii, primarul oraşului a constituit echipa de intervenţie care a efectuat o misiune de alungare-prevenire pe raza semnalată (…)”, se arată în mesajul transmis de administraţia oraşului Teiuş.

Cetățenii sunt îndemnați să urmeze câteva reguli minime de protecție pentru a se asigura că interacțiunile lor cu animalele sălbatice sunt sigure și responsabile. Este important să evite apropierea de animalele sălbatice și să se abțină de la provocarea lor prin gesturi sau acțiuni. De asemenea, ar trebui să evite tufișurile și zonele împădurite în care animalele sălbatice pot găsi adăpost. Un alt aspect important este să nu hrănească animalele sălbatice și să nu lase resturi de mâncare care ar putea atrage aceste animale.

„În cazul în care aveţi , în special cele din familia ursului brun, apelaţi de urgenţă numărul unic 112!”, mai precizează administraţia oraşului Teiuş.

Fostul ministru al Mediului, Tanczos Barna, susține că este inadmisibil ca statul român să intervină în problema recoltării urșilor doar după producerea unor incidente nefericite. El a subliniat că numărul județelor în care au fost raportate apariții ale urșilor în zona de deal s-a dublat în ultimii ani și a avertizat că, în acest ritm, ar putea să avem urși chiar și în Constanța, scrie .

Ministrul Mediului: Numărul urșilor în România a crescut și intervenția este necesară

Marți, Tanczos Barna a fost intervievat de Prima News și a fost întrebat despre faptul că ultima sa acțiune în calitate de ministru al Mediului a constat în îndepărtarea a 426 de exemplare de urs, o cifră de trei ori mai mare decât cea înregistrată anul trecut.

„De trei ori mai mare decât anul trecut, mai mic decât acum şase, şapte ani, când a fost ultima cotă de recoltă pe baza unui studiu. Anul trecut am stabilit o cotă de prevenţie minimă, o intervenţie fără un studiu de fundamentare, dar mult sub studiile pe care le-a avut ministerul până în 2016, tocmai pentru a nu genera o dezbatere aprigă pe această temă. Un lucru este cert, intervenţia preventivă este absolut necesară. Este inadmisibil ca statul român să intervină doar după ce se produc nenorociri, catastrofe. Este inadmisibil ca toţi fermierii să se culce seara cu frica că noaptea, stâna, oile, vacile, porumbul, culturile vor fi distruse de aceste animale sălbatice”, a afirmat fostul ministru al Mediului.

El a precizat că s-a dublat numărul judeţelor unde apar exemplarele de urs.

„Din păcate, numărul judeţelor unde apar şi unde se duc la vale, spre zona de deal, aceste exemplare de urs s-a dublat în cinci ani sau şase ani. Lipsa de responsabilitate, lipsa de fermitate şi de acţiune duce către o asemenea escaladare a fenomenului. Habitatul natural al ursului nu este la Craiova, nu este în Piteşti, nu este la Snagov. Şi în ultimul an am văzut şi la Craiova, şi la Piteşti, şi în Snagov, exemplare de urs. Urşii nu sunt ucişi, nu sunt sacrificaţi. Sunt animale sălbatice care pe legea vânătorii sunt recoltate. De fapt, fondul cinegetic este o resursă regenerabilă. De ce nu avem o problemă cu căprioarele, cu căpriorul, cu mistreţul? De ce nu avem o problemă cu cerbul? Şi ele sunt vânate. Deci ursul este în vârful lanţului trofic şi fără intervenţie umană este imposibilă ţinerea sub control a acestui fenomen”, a declarat Tanczos Barna.