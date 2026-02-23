B1 Inregistrari!
Caz de moarte suspectă în Hunedoara: Doi bărbați, găsiți decedați într-un imobil

Traian Avarvarei
23 feb. 2026, 08:51
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Doi bărbați au fost găsiți morți într-un imobil din județul Hunedoara. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Doi bărbați, găsiți morți

Poliția Deva a fost sesizată de o femeie că o persoană nu răspunde la telefon și există riscul ca aceasta să fi murit.

„Polițiștii s-au deplasat la adresa indicată, unde au identificat un bărbat de 63 de ani, din comuna Turdaș, decedat. În timpul efectuării cercetărilor la fața locului, la etajul superior al imobilului a fost descoperită o altă persoană decedată, respectiv un bărbat de 38 de ani, domiciliat în municipiul Deva”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Hunedoara.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Trupurile celor doi au fost duse la Serviciul Județean de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

