Poliția din Constanța a deschis o anchetă după ce a fost sesizată în legătură cu profanarea și jefuirea mai multor morminte dintr-un cimitir din localitatea Cuza-Vodă.

Poliția din Constanța a luat urma hoților

Un s-a petrecut într-un cimitir dintr-o localitate din județul Constanța, Cuza Vodă. Mai multe morminte din au fost deschise și profanate. Hoții au furat mai multe bunuri din sicrie, după cum a anunțat Poliția din Constanța. În acest caz a fost deschis un dosar penal, iar autoritățile fac cercetări pentru depistarea hoților.

„Poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Medgidia au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că mai multe morminte ar fi fost profanate, în cimitirul din localitatea Cuza Vodă. Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre 8 morminte din 6 cripte, care ar fi fost distruse şi din interiorul cărora ar fi fost sustrase mai multe bunuri”, se arată într-un comunicat de presă.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean ( Constanţa au transmis că autorii acestei au fost identificați și urmează să răspundă penal. Potrivit autorităților, ei ar fi pătruns în mai multe cripte şi ar fi furat diferite bunuri din sicrie.

Dosar penal pentru profanare de mormite

Cazul este instrumentat de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Medgidia. Aceștia au deschis un dosar penal pentru profanare de morminte.

Poliția din Constanța urmează să stabilească cu exactitate cum s-a produs acest eveniment. De asemenea, se fac eforturi pentru identificarea și reținerea tuturor celor implicați. În funcție de concluziile anchetei, autoritățile judiciare vor dispune măsurile ce se impun în acest caz.