O fetiță de două luni a murit la spitalul din Iași. Părinții spun că medicii din Vaslui i-au pus diagnostice greșite timp de o săptămână. Ei cred că fetița a murit pentru că a fost transferată prea târziu la Iași. La început, copilul avea doar o răgușeală, dar starea lui s-a înrăutățit rapid la spital.

De ce părinții cred că a fost diagnosticată greșit o fetiță de două luni

Potrivit , medicii din Vaslui au spus pe rând că este vorba despre laringită, apoi bronșiolită. Tatăl spune că a cerut să plece la Iași mai repede, dar medicii au refuzat. Au zis că fetița nu este în stare gravă. Când au ajuns în final la Iași, plămânii fetiței erau deja foarte afectați.

„L-am adus la Vaslui, niciun medic competent, să poată să dea un verdict, să poată da un diagnostic. La toţi copiii la fel, le dădea acelaşi medicament. I-au făcut tratamente, nu ştim ce tratamente a făcut. Nu au vrut să ne spună”, au declarat părinții fetiței.

„Dar copilul mi l-a pus în a şasea zi, a făcut febră, pe oxigen. Şi am spus: „Dar de ce nu-i daţi masca de oxigen jos?”. „Că moare”. Şi atunci nu e de stare gravă să-l ducem la Iaşi? Ea abia respira şi cu oxigen pentru că saturaţia îi scădea”, a relatat tatăl.

Ce au găsit medicii după decesul bebelușului

Autopsia a arătat că fetița a murit din cauza unei pneumonii severe la ambii plămâni. Medicii din au explicat că boala era deja foarte avansată când copilul a ajuns la ei. Deși au încercat să o salveze și au pus-o pe aparate, inima fetiței s-a oprit de mai multe ori.

„Starea generală la prezentare în spitalul nostru era mediocră, cu semne de insuficienţă respiratorie acută. A fost reevaluat biologic şi imagistic, radiografia toracică obiectivând prezenţa unei pneumonii ce a afectat două treimi din plămânul drept”, a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului de Copii Sf. Maria Iași Otilia Frăsinariu,

Cine desfășoară ancheta în cazul fetiței

Acum are loc o anchetă oficială la spitalul din Vaslui. Poliția și conducerea spitalului verifică ce tratamente a primit copilul. Părinții vor să dea spitalul în judecată. Ei cred că medicii nu au făcut nicio radiografie la timp pentru o fetiță de două luni.