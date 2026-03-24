O mamă din Pașcani a primit 13 ani de închisoare după ce și-a aruncat nou-născutul la toaletă

Flavia Codreanu
24 mart. 2026, 16:32
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Condamnarea primită de o mamă din Pașcani pentru cruzime
  2. Salvarea miraculoasă a bebelușului
  3. Despăgubirile stabilite de instanță

O mamă din Pașcani și partenerul ei au fost condamnați la 13 ani de închisoare, după ce amândoi și-au aruncat copilul abia născut în toaleta din curtea fermei unde locuiau.

Condamnarea primită de o mamă din Pașcani pentru cruzime

Judecătorii au dat sentința în primă instanță pentru tentativă de omor prin cruzime, după ce au analizat faptele groaznice petrecute la ferma celor doi. Femeia i-a cerut iubitului său să scape de bebeluș imediat după naștere, iar bărbatul l-a înfășurat într-un tricou și l-a aruncat în fosa septică.

Femeia a recunoscut că i-a cerut iubitului să arunce copilul în toaleta din curte, susținând că nu își dădea seama ce spune. De cealaltă parte, bărbatul a declarat că a ascultat-o fără să gândească, deși știa că bebelușul plângea și părea să fie în regulă după naștere.

Salvarea miraculoasă a bebelușului

Norocul nou-născutului a fost patroana fermei, care fusese anunțată prin telefon că femeia a născut. Când a ajuns la fața locului și a întrebat unde este copilul, a realizat imediat că ceva nu este în regulă și a sunat la 112. Echipajele de intervenție au sosit rapid și au reușit să-l scoată pe băiețel din toaletă la timp. Micuțul a fost dus de urgență la spital și a supraviețuit, fiind ulterior preluat de bunica maternă împreună cu sora lui mai mare.

Despăgubirile stabilite de instanță

Pe lângă anii de închisoare, cei doi părinți au fost obligați de judecători să îi plătească propriului fiu despăgubiri de mii de euro pentru suferința provocată. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată, însă până la o hotărâre finală, copiii rămân în grija rudelor. Anchetatorii au subliniat că gestul a fost unul de o cruzime extremă. Nou-născutul a fost tratat ca un gunoi și abandonat într-un mediu infecțios, fără nicio șansă reală de supraviețuire fără intervenția externă, scrie Observator.

