Părinți acuzați de agresiune, separați de propriii copii prin ordin de protecție. Cum a fost descoperit cazul de violență

Iulia Petcu
29 mart. 2026, 09:19
Sursa foto: DreamsTime
Cuprins
  1. Ce au descoperit autoritățile după intervenția de urgență
  2. Cum au fost protejați copiii după confirmarea abuzurilor
  3. Ce consecințe legale riscă părinții implicați

Un caz grav de violență domestică a fost semnalat recent în Constanța, unde doi minori au reclamat agresiuni repetate din partea părinților. Intervenția autorităților a fost rapidă, fiind dispuse măsuri urgente pentru protejarea copiilor.

Ce au descoperit autoritățile după intervenția de urgență

Sesizarea a ajuns la polițiști în seara de 27 martie, iar echipajele deplasate au constatat că este vorba despre doi frați, în vârstă de 12 și 16 ani. Verificările efectuate la fața locului au confirmat suspiciunile inițiale, indicând existența unor episoade repetate de agresiune asupra minorilor.

În urma evaluării situației, Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a emis un ordin de protecție provizoriu împotriva părinților. Prin această măsură, li s-a interzis orice formă de contact cu propriii copii, fiind obligați să păstreze o distanță minimă de 100 de metri față de aceștia.

Cum au fost protejați copiii după confirmarea abuzurilor

Pentru a elimina orice risc imediat, autoritățile au decis scoaterea minorilor din mediul familial și plasarea lor într-un centru specializat. Aceștia se află acum sub supravegherea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, care monitorizează situația lor, scrie Libertatea.

Măsura a fost considerată necesară în contextul în care agresiunile nu reprezentau un incident singular. Ancheta indică faptul că violențele ar fi avut loc și în zilele anterioare sesizării, ceea ce a determinat o reacție fermă din partea instituțiilor implicate.

Un element esențial în declanșarea intervenției a fost observația unei angajate dintr-un magazin, care a remarcat urme vizibile de violență asupra copilului mai mic. Această suspiciune a contribuit la alertarea autorităților și la investigarea cazului.

Ce consecințe legale riscă părinții implicați

Principalul suspect este tatăl copiilor, un bărbat de 47 de ani, care a fost inițial reținut pentru 24 de ore. Ulterior, pe numele acestuia a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, în urma probelor strânse de anchetatori.

Procedurile legale continuă, iar autoritățile analizează toate circumstanțele pentru a stabili cu exactitate responsabilitățile. Cazul rămâne în atenția instituțiilor competente, fiind tratat ca o situație deosebit de gravă, cu implicații majore asupra siguranței minorilor.

