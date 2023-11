Ploșnițele au devenit o problemă și în Sibiu / Se solicită măsuri imediate de dezinsecție

Consilierul municipal PNL, Corina Dăncilă, a ridicat problema invaziei de în orașul Sibiu, propunând primăriei și Inspectoratului pentru Situații de Urgență să găsească soluții imediate de dezinsecție.

Primarul Astrid Fodor a promis să analizeze situația și să ia măsuri în acest sens.

Discuții similare au avut loc și cu privire la prezența tot mai frecventă a vulpilor în oraș, solicitându-se o abordare integrată pentru a asigura siguranța cetățenilor, relateză .

„Anul acesta a fost chiar o invazie mare de ploşniţe”

Consilierul Corina Dăncilă a subliniat creșterea alarmantă a populației de în Sibiu și a propus o colaborare între primărie și ISU. Ploșnițele au creat disconfort în rândul locuitorilor, iar dezinsecția a fost propusă ca soluție.

„Anul acesta a fost chiar o invazie mare de . Cei care au făcut caietul de sarcini, am văzut că au scris acolo ca să facă dezinsecţia pentru ţânţari şi căpuşe. Anul ăsta a fost destul de urât. Şi eu am grădină şi am stropit destul de des pentru că nu suporţi lucrul ăsta”, a spus Corina Dăncilă în şedinţa Consiliului Local.

Primarul Astrid Fodor a recunoscut și a promis analizarea situației. În ceea ce privește vulpile, primăria va realiza o analiză pentru a determina dacă aceasta reprezintă o amenințare similară cu cea a urșilor.

Se lucrează la stabilirea caietului de sarcini pentru a găsi soluții eficiente și a contracara aceste probleme.

Creșterea numărului de vulpi în Sibiu

În cadrul ședinței Consiliului Local, s-a discutat și despre creșterea numărului de în oraș.

Corina Dăncilă a subliniat că acestea devin tot mai prezente și agresive, reprezentând o amenințare la adresa sănătății publice.

„Al doilea aspect mi l-au semnalat oamenii şi am văzut şi în presă în anii trecuţi, legat de vulpile care au invadat exteriorul oraşului pe la toate containerele de gunoi. Din păcate, sunt tot mai multe, tot mai agresive, sunt cu tot felul de boli.

Poate cineva din primărie, serviciul care se ocupă de deratizare împreună cu cei de la nu ştiu, mediu, ISU, să găsească o variantă, o soluţie, pe lângă urşi, avem şi vulpi. Până la urmă este pentru siguranţa cetăţenilor”, a mai spus Corina Dăncilă în şedinţa Consiliului Local.