Un căprior aflat în pericol de a fost salvat joi dimineața de către un echipaj al din cadrul ISU Bihor. Animalul a fost găsit epuizat într-un canal din localitatea Josani, iar intervenția autorităților a dus la readucerea animalului în mediul său natural.

Când a fost primit apelul la 112 pentru a raporta animalul blocat

Apelul a fost primit în jurul orei 9:50, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bihor a primit un apel care anunța prezența unui căprior aflat în dificultate în zona localității Joseni. Animalul, vizibil epuizat, se afla într-un canal plin cu apă, neavând putere să iasă singur la suprafață.

La fața locului au fost trimiși pompierii din cadrul Stației de Pompieri Aleșd, care au constat pericolul în care se afla animalul.

Cum au acționat pompierii din cadrul ISU Bihor

Odată ajunși, pompierii au coborât în canalul de fugă, folosind echipamentele din dotare pentru a interveni în siguranță. Căpriorul a fost imobilizat și scos cu grijă din apă, apoi a fost dus în brațe de către salvatori pe partea opusă a drumului, pentru a-l lăsa în siguranță în pădure.

„Animalul a fost eliberat în mediul său natural, fără a prezenta răni vizibile”, au transmis reprezentanții ISU Bihor, potrivit .

Intervenția promptă a pompierilor bihoreni a dus la salvarea animalului blocat, iar acesta a fost lăsat să plece în pădurea de lângă. ISU Bihor a transmis că intervenția s-a desfășurat fără incidente, căpriorul fiind acum în siguranță.