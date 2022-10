Povestea unor tineri din Iași care au rămas șomeri în pandemie, dar acum au o afacere de succes: „În spatele a tot ceea ce se vede frumos și colorat este o muncă titanică”

Ana Maria și Tudor Ignat sunt doi tineri din Iași, care au reușit să depășească momentele complicate, cauzate de pandemia de coronavirus și au devenit afaceriști de succes. Aceștia au investit câteva mii de lei și au deschis un aprozar.

Doi șomeri din Iași au înființat o afacere de succes

Anul 2020 a fost unul complicat pentru Ana Maria și Tudor Ignat. Tinerii au devenit șomeri. Cei doi fiind nevoiți să-și găsească o sursă de venit cât mai rapid. Astfel, ieșenii au deschis primul aprozar în zona Doi Băieți din Tătărași.

„Soțul meu a fost ospătar timp de 15 ani, iar eu sunt make-up artist de 9 ani. În momentul în care a venit starea de urgență, amândoi am rămas șomeri. Atunci, având un stil de viață cât de cât echilibrat, un anumit standard, copilul, casa, a trebuit să ne gândim să găsim o soluție ca să supraviețuim în această situație. Ne-am gândit cum și ce să facem cu o investiție minimă.

Soțul meu voia de mulți ani să renunțe la domeniul lui, dar Când ai confort unde ești, nu prea te apuci de altceva. Pentru că nimic în viață nu e întâmplător, a apărut o oportunitate de a cumpăra o tonetă. Am luat o tonetă de legume-fructe în Piața Doi Băieți, imediat după starea de urgență. Soțul și-a dat demisia, eu încă eram în șomaj tehnic”, a povestit Ana Maria Ignat, citată de .

Au muncit singuri, fără odihnă și ajutor

Aprozarul celor doi este în mare căutare și se bucură de aprecierea clienților. Tinerii spun că au depus un efort uriaș ca să-și refacă viața. Se pare că munca titanică și perseverența ieșenilor nu a fost în zadar.

„Așa am deschis toneta și am ținut-o până în octombrie, a fost totul ok. Acolo soțul s-a acomodat și a învățat ce are de făcut. Apoi a venit frigul și am zis că trebuie să mergem la căldură. Nu eram obișnuiți cu condiții grele, să spunem așa, și am zis că trebuie să ne mutăm. Ne reglasem financiar, era o sursă de venit.

Am căutat un spațiu și l-am găsit pe acesta, unde tot aprozar a fost și înainte, dar nu prea a avut succes. Degeaba faci lucrurile dacă nu te pricepi, nu ai talent, viziune sau nu-ți place, nu iese. În noiembrie 2020 am deschis aprozarul. Merge foarte bine treaba, suficient de bine cât să trăim decent, să ne permitem să plătim salariul colegilor, vânzătoarea și băiatul care ne aprovizionează cu marfă.

Timp de 2 ani am muncit noi. Eu vindeam, iar el venea cu marfa, o așeza. În spatele a tot ceea ce se vede frumos și colorat este o muncă titanică. Aprovizionarea se începe de dimineață, de la 3-4 sau vara de la ora 2, se vine la magazin, se scoate de pe rafturi, se sortează. Zilnic facem aprovizionarea, de aceea arată totul proaspăt”, a explicat Ana Maria Ignat pentru sursa citată.