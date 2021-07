Primar USR-PLUS, prins cu minciuna, de elevi. Lucian Viziteu, pus la punct de tineri, pe o temă controversată

Primarul USR-PLUS din Bacău, Lucian Stanciu Viziteu, a fost prins din nou, cu minciuna. De data aceasta, elevii l-au tras de mânecă pe edilul local, care a semnat pentru reducerea burselor, iar apoi nu a recunoscut acest aspect.

Lucian Viziteu a propus reducerea bugetului pentru bursele elevilor. S-a aprins un adevărat scandal la nivel local, după ce comunitatea a protestat vehement față de „ajustările” primarului.

Mai mult, primarul a postat un mesaj prin care a încercat să „demonteze” un „fake news”.

„Pentru că s-a umplut, din nou, spațiul public, cu intoxicări privitoare la bursele pentru elevii din municipiul Bacău, vreau să precizez că NU s-a pus niciodată în discuție neplata acestora!”, a notat, pe Facebook, Viziteu.

Asociația Elevilor l-a pus la punct pe primarul Viziteu

În replică, Asociația Elevilor din Bacău a prezentat o probă prin care s-a demonstrat că Viziteu a mințit, când a făcut pasul înapoi. Într-un document semnat pe 7 iulie 2021, Lucian Daniel Stanciu Viziteu a punctat diminuarea bugetului pentru învățământ.

„(…) Credem ca dl. primar pe pagina lui de Facebook spune doar adevarul ce-l avantajează politic: nu a pus in mod direct in discuție neplata burselor public, ci a pus mereu la negocieri când a avut ocazia, mai puțin astăzi, in urma presiunii publice, micșorarea cu peste 5 milioane de lei a burselor, ceea ce ar fi dus sistemul de acordare a burselor in colaps din punct de vedere legal, întrucât nu s-ar fi putut respecta legile ce condiționează criteriile de acordare a acestora.

În loc de polemici pe rețelele de socializare, mai bine echipa domnului primar ar modifica în tot acest timp hotărârea de consiliu local privind bursele, pentru a se acorda și semestrului II aferent, așa cum obligă legea. A trecut aproape o lună de la întâlnirea cu reprezentanții primarului, care au garantat că la sfârșitul lunii iunie va exista o nouă hotărâre pentru cele două semestre, timp în care nu s-a întâmplat NIMIC! Nu este nevoie de un buget operabil pentru a exista această modificare – de vreme ce există și modificări pentru diminuarea sumei. Elevii așteaptă de prea mult timp: elevii își doresc bursa plătită integral pentru semestrul I și II al anului școlar 2020-2021″, a notat Asociația Elevilor, potrivit Ziarul de Bacău.

Inițiativele controversate ale lui Lucian Stanciu Viziteu

Lucian Viziteu este un persoanj controversat la nivel local. La un an de zile de când a preluat mandatul, s-a remarcat prin mai multe promisiuni de campanie încălcate și inițiative retrase, în timp ce băcăuanii s-au poziționat ferm, împotrivă.

În ultimul an, Viziteu a propus creșterea taxei pentru salubrizare cu 140% și majorarea prețului apei cu 50%. De asemenea, a cerut suspendarea finalizării Spitalului Municipal Bacău, promis în campanie și a pierdut un proces de transparență, după ce a refuzat să comunice mai multe informații de natură financiară.