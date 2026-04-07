Primăria Capitalei pregătește reguli noi pentru terasele din centrul orașului. Ce planuri are administrația pentru centrul orașului

07 apr. 2026, 19:43
sursa foto: X/ @Travel_2Romania
Primăria Capitalei pregătește un nou regulament pentru terasele din centrul orașului, într-un demers care vizează ordine, claritate și respectarea normelor urbane. Autoritățile vor să echilibreze interesul economic al operatorilor cu nevoile pietonilor și ale spațiului public.

Ce schimbări pregătește Primăria pentru terase

Reprezentanții municipalității au anunțat că lucrează la un set actualizat de reguli care să stabilească condiții clare de funcționare pentru terasele din centrul Capitalei. Documentul urmărește să aducă ordine și să uniformizeze modul în care aceste spații se integrează în peisajul urban.

„Punem ordine în terasele din centrul Capitalei! Să arate civilizat, curat, decent, ca afară! Să respecte clienţii, dar şi pietonii, să fie atractive, dar în acord cu legislaţia. Am început deja să lucrăm la un nou regulament pentru terase. Unul actualizat, care vine cu norme, clarificări, condiţii de funcţionare”, au transmis oficialii pe Facebook, potrivit observatornews.ro.

Noua abordare pune accent pe echilibru între estetică și funcționalitate, astfel încât terasele să devină atractive fără a afecta circulația sau confortul urban.

Cum implică autoritățile industria ospitalității

Primarul general Ciprian Ciucu a invitat reprezentanții sectorului HoReCa la o dezbatere dedicată viitorului regulament, pentru a integra punctele lor de vedere. Autoritățile susțin că vor să construiască un cadru predictibil, bazat pe dialog și colaborare directă.

„Vrem să vă împărtăşim viziunea noastră legată de acest nou regulament şi aşteptăm de la dumneavoastră să ne spuneţi ce probleme, ce sugestii aveţi. Vrem să luăm feedback, astfel încât comerţul să fie legal, predictibil, civilizat, iar acest regulament să vă ajute. Sunteţi importanţi pentru acest oraş! Vrem să ne fiţi parteneri în această discuţie, ca împreună să facem oraşul să arate decent”, a declarat edilul.

La discuții au participat specialiști din urbanism și reprezentanți ai Poliției Locale, iar temele abordate au inclus modul de emitere a avizelor și organizarea spațiului ocupat de terase.

Ce alte planuri are administrația pentru centrul orașului

Autoritățile analizează și posibilitatea extinderii funcționării teraselor pe tot parcursul anului, dar și reguli clare privind dimensiunile și amplasarea acestora. Se discută inclusiv distanțele față de carosabil și proporția din trotuar care poate fi ocupată.

„După acest regulament al teraselor, va urma un altul pentru faţade şi semnalistica de firme – ce dimensiuni, proporţii trebuie respectate, ca să nu mai arate oraşul ca o sorcovă. În viziunea mea, zona centrală va fi tot mai prietenoasă cu pietonii, cu dumneavoastră. Îmi doresc o viaţă economică şi culturală efervescentă, cu tineri, bunici, copii, cu terase, cafenele, restaurante, în armonie cu librării, cu zona culturală. Eu asta văd. Vor urma proiecte de regenerare urbană, primul va fi Brezoianu, urmat de Magheru, Lahovari, Amzei. Ce mi-am propus în aceşti doi ani este să facem reparaţii, ordine şi curăţenie, apoi multe proiecte de regenerare urbană pe zona centrală”, a explicat Ciucu.

