B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Primarul care și-a bătut și sechestrat partenera și pe fiica ei a fost arestat. Ce pedeapsă riscă (VIDEO)

Primarul care și-a bătut și sechestrat partenera și pe fiica ei a fost arestat. Ce pedeapsă riscă (VIDEO)

Traian Avarvarei
02 mart. 2026, 08:48
Primarul care și-a bătut și sechestrat partenera și pe fiica ei a fost arestat. Ce pedeapsă riscă (VIDEO)
Cuprins
  1. Ce acuzații i se aduc primarului
  2. Reacția primarului

Radu Reziuc (40 de ani), primarul comunei sucevene Mitocu Dragomirnei, acuzat că și-a bătut și sechestrat partenera și pe fiica acesteia, a fost arestat preventiv.

Ce acuzații i se aduc primarului

Primarul e acuzat de lovire sau alte violenţe, violenţă in familie şi lipsire de libertate în mod ilegal.

La sfârșitul lunii ianuarie, partenera sa, în vârstă de 41 de ani, l-a reclamat la poliție că a bătut-o și sechestrat-o pe ea și pe fiica ei, într-o cabană. De asemenea, ea a relatat că ambele au fost amenințate cu ceea ce părea o armă.

Radu Reziuc a fost citat la Poliția Orașului Salcea. De asemenea, polițiștii au făcut două percheziții domiciliare și au ridicat probe. Presupusa armă nu a fost găsită la percheziții. Totuși, spun surse din anchetă, victimele au trecut testul poligraf.

În paralel, instanța l-a obligat pe Reziuc să poarte o brățară electronică timp de un an. El nu mai are voie să se apropie de cele două femei.

Reacția primarului

Radu Reziuc a fost inițial reținut de polițiști, apoi instanța a dispus arestarea sa preventivă.

După ce cazul a devenit public, primarul le-a cerut scuze locuitorilor și cunoscuților într-un mesaj video.

„Eu nu sunt așa și voi mă știți”, a spus el.

De asemenea, după reținere, PSD Suceava a anunțat suspendarea lui din partid pentru un an.

Dacă va fi găsit vinovat, Radu Reziuc riscă între 6 luni și 5 ani de închisoare.

Tags:
Citește și...
Un bărbat a fost atacat de urs în județul Vâlcea: Echipajele SAJ au intervenit la fața locului
Eveniment
Un bărbat a fost atacat de urs în județul Vâlcea: Echipajele SAJ au intervenit la fața locului
Zeci de morminte romane descoperite sub Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Primăria riscă să piardă fondurile europene
Eveniment
Zeci de morminte romane descoperite sub Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Primăria riscă să piardă fondurile europene
 O maşină a luat foc în mers: În autoturism se aflau doi adulți și un copil 
Eveniment
 O maşină a luat foc în mers: În autoturism se aflau doi adulți și un copil 
O adolescentă de 15 ani din Ploiești, înjunghiată de o colegă la cererea fostului iubit
Eveniment
O adolescentă de 15 ani din Ploiești, înjunghiată de o colegă la cererea fostului iubit
Datorii uriașe la bugetul local din cauza amenzilor neachitate: Ce pățesc cei care nu plătesc în termen de 90 de zile
Eveniment
Datorii uriașe la bugetul local din cauza amenzilor neachitate: Ce pățesc cei care nu plătesc în termen de 90 de zile
Decizie definitivă în cazul crimei din Sibiu. Fiica acuzată că și-a ucis mama pentru avere rămâne în arest
Externe
Decizie definitivă în cazul crimei din Sibiu. Fiica acuzată că și-a ucis mama pentru avere rămâne în arest
Gripă aviară confirmată în județul Cluj după moartea două lebede. Autoritățile au impus restricții în 13 localități
Eveniment
Gripă aviară confirmată în județul Cluj după moartea două lebede. Autoritățile au impus restricții în 13 localități
Județul Neamț, prezent cu nouă obiective într-o competiție turistică de top pentru 2026. Cum sunt evaluate destinațiile și ce urmează
Știri Locale
Județul Neamț, prezent cu nouă obiective într-o competiție turistică de top pentru 2026. Cum sunt evaluate destinațiile și ce urmează
România reală. Ambulanță blocată în noroi. Pacientul a murit așteptând (VIDEO/FOTO)
Știri Locale
România reală. Ambulanță blocată în noroi. Pacientul a murit așteptând (VIDEO/FOTO)
Bărbat din Sibiu, condamnat după ce și-a decorat casa cu simboluri fasciste. Ce pedeapsă a primit
Știri Locale
Bărbat din Sibiu, condamnat după ce și-a decorat casa cu simboluri fasciste. Ce pedeapsă a primit
Ultima oră
11:26 - Gunoiul lăsat pe palier, interzis și sancționat. Amenzi de până la câteva mii de lei pentru locatari
11:21 - Țărnea (MAE): Variante sigure de repatriere din Orientul Mijlociu nu există acum. Situația e gravă / 10-15% din totalul românilor blocați sunt minori (VIDEO)
11:16 - Războiul din Orientul Mijlociu reînvie o întrebare. Cum ne apărăm în cazul atacurilor? Situația adăposturilor civile din România
11:08 - Mai multe avioane militare americane s-au prăbușit în Kuweit. Imagini cu momentul impactului devastator (VIDEO)
10:45 - Ultimele informații despre situația zborurilor de pe Aeroportul Otopeni. Ce trebuie să știe toți românii blocați în Orientul Mijlociu (VIDEO)
10:41 - Piața gazelor, sub presiune pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. Prețurile au crescut cu până la 25%
10:31 - Fiecare cu războiul lui. SUA atacă Iranul, Iancu Guda îl atacă pe Răzvan Pascu. Scandal pe investițiile imobiliare din Dubai
10:18 - Trei minore din Buzău, acuzate de furt calificat, în formă continuată, și violențe. Cum acționau
10:03 - 2 martie, zi de pomenire: Sfântul Teodot, episcopul care a ales credința în Hristos în locul fricii de persecuție
09:59 - Schimbare neașteptată la Survivor 2026: Cine intră în echipa Faimoșilor după ce Naba Salem a fost eliminată