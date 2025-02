Reacții în cazul femeii strivite de o bucată de gheaţă: „Până nu se întâmplă o crimă, nu face nimic”. Primăria a început controalele

Asociaţiile de locatari au sunat la pompieri, să vină să înlăture zăpada de pe acoperişuri, a început să facă controale, iar poliția caută vinovații în cazul femeii care a fost strivită de o bucată de , căzută de pe blocul în care locuia, scrie .

Reacții

În urma tragediei, oamenii din au sunat toată noaptea la 112. Pompierii au intervenit de 65 de ori pentru deszăpezirea acoperișurilor și adunarea țurțurilor, mai scrie sursa citată.

„Până nu se întâmplă o crimă, nu face nimic. De ce îmi pui tu mie pe uşă să mă feresc de gheţuş când tu că administraţie trebuie să te ocupi de aşa ceva? Cunosc fata, săraca lucra să facă un ban. Era femeie de serviciu. Uitați, și acum e gheţuş sus”, a declarat un vecin al femeii decedate.

„Am văzut că au început să dea gheaţa de la blocuri de sus, ţurţuri si tot ce pică dar a trebuit să moară cineva, doamne fereşte ca să intervină”, a spus un alt vecin.

Tragedia a fost un șoc pentru întreg orașul.

„Chiar pe aici am trecut, luni la ora 10 chiar pe aici am trecut. (O cunoşteaţi?) De 8 ani. De la firmă, că e şefa noastră. Ea se ocupa de noi. Era o doamnă extraordinară. 35 de ani.. păcat, păcat. Şi doi copilaşi. Chiar ieri am vorbit cu ea. Era o doamnă extraordinară”, a declarat o colegă.

„Eu am auzit când s-a desprins bucată și m-am uitat pe geam… foarte greu mi-am revenit, foarte foarte greu. A fost soţia administratorului blocului acestuia”, a povestit o vecină.

Ce spun autoritățile

Legea spune că poliţia locală ar fi trebuit să îi avertizeze pe locuitori că sunt obligaţi să cureţe zăpada la 24 de ore după ce ninsoarea s-a oprit. În cazul nerespectării legii, polițiștii ar fi trebuit să dea amenzi.

„La 24 de ore după ce a stat zăpada s-au dat amenzi? Nu, pt că nu a fost cazul cu deszăpezirea ca toate asociatiile au promis că deszăpezesc, ca dovadă că nu s-au ţinut de treabă”, a spus Florin Petrescu, purtător de cuvânt Primăria Chiajna.

Asociațiile de proprietari ar fi avut și varianta de a apela la firme specializate sau la pompieri. Intervenția pompierilor, însă, se face în cazuri speciale, spre exemplu „atunci când sunt puse în pericol vieţi sau se pot produce pagube materiale iar înălţimea imobilelor sau conditiile de amplasare a acestora nu permit administratorilor să acţioneze în siguranţă pentru îndepărtarea ţurţurilor”, conform Ștefan Eduard, sublocotenent ISU Bucureşti Ilfov.

În urma celor întâmplate, a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.