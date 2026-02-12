Reorganizare teritorială în județul Satu Mare. Două comune se unesc pentru a face față reformei financiare a lui Ilie Bolojan (VIDEO)

Măsurile de austeritate ale lui Ilie Bolojan duc la o reorganizare teritorială. Micro-reorganizare, mai bine zis. Două comune din județul Satu Mareanunță că seunesc într-una singură pentru a face față cheltuielilor administrative.

Cine sunt primarii care își fac propria reorganizare teritorială

Primarii localităților Beltiug și Socond au ajuns la concluzia că, deşi dispun de toată infrastructura necesară pentru buna funcţionare a unei aşezări, nu se vor putea susţine financiar în următorii 2-3 ani. Așa că au decis să se unească într-una singură.

Cornea Mare Nicolae şi Ioan Bartok Gurzău, s-au decis să unească populaţiile celor două localităţi, adică 3.384 de locuitori din Beltiug, cu cei 3.100 din Socond, iar primar va fi Ioan Bartok Gurzău.

Unirea celor două comune, prin referendum

Mica se va pune în practică după ce consiliile locale ale celor două comunităţi vor emite nişte hotărâri în acest sens, care vor cuprinde şi organizarea unui referendum.

Deputatul Adrian Cozma, preşedinte , care a participat la negocierile dintre cei doi primari, a făcut anunțul.

Am alături 2 primari care au facut performanta în administrația locală: domnul Cornea-Mare Nicolae, primarul comunei Socond, la al doilea mandat și domnul primar Bartok Gurzau, la al șaselea mandat, primarul de la Beltiug.

Ambii au facut performanțe considerabile și cred ca sunt printre cei mai buni primari din județul Satu Mare.

După multe consultări și analize, cei doi au luat decizia de unificare a celor 2 comune. Si spun unificare pt ca e cel mai potrivit cuvânt, deoarece vrem unitate și împreună suntem mai puternici, putem sa ne gospodărim mai bine și să aducem respectul cuvenit banului dat de cetățeni.

Subliniez un lucru: banii nu vin de la stat, banii vin de la cetățeni, oameni cu nume și prenume.

Ca atare, cred ca e momentul sa nu ne mai plângem și să demonstram ca Ardealul e fruntea și ca se poate face treaba buna și fără ordine de la București.Așa că îi invit și pe colegii de la alte partide sa vadă cum facem treaba la Satu Mare.”, a declarat Adrian Cozma.