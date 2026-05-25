B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Sibiu: Fetiță grav rănită, după ce a fost acroșată de o trotinetă. A suferit traumatisme la cap. Cum s-a produs accidentul

Sibiu: Fetiță grav rănită, după ce a fost acroșată de o trotinetă. A suferit traumatisme la cap. Cum s-a produs accidentul

Traian Avarvarei
25 mai 2026, 09:31
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Sibiu: Fetiță grav rănită, după ce a fost acroșată de o trotinetă. A suferit traumatisme la cap. Cum s-a produs accidentul
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Fetița a ajuns la spital cu mai multe răni
  2. Parlamentarii vor noi reguli pentru utilizatorii de trotinete electrice

O fetiță de 10 ani a suferit mai multe răni, după ce a fost acroșată de o persoană care se deplasa cu o trotinetă. Accidentul s-a produs pe o stradă din Şelimbăr, judeţul Sibiu.

Fetița a ajuns la spital cu mai multe răni

Primele cercetări arată că fetița ar fi traversat prin loc nepermis și fără să se asigure.

„Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul ca o minoră în vârstă de 10 ani, domiciliată în localitatea Cisnădie ar fi traversat drumul prin loc nepermis, fără să se asigure și a fost acroșată de o trotinetă electrică condusă de un sibian în vârstă de 20 de ani”, a transmis Poliția Sibiu, citată de publicația locală Turnul Sfatului.

În urma impactului, copila a suferit un traumatism cranian și mai multe contuzii.

„Un echipaj SMURD a intervenit de urgență pe strada Doamna Stanca din Șelimbăr pentru a acorda îngrijiri medicale unei minore în vârstă de 10 ani care a fost acroșată de o persoană care se deplasa pe trotinetă. Minora a suferit un traumatism cranian și multiple contuzii”, a declarat slt. Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al ISU Sibiu.

Poliția continuă cercetările.

Parlamentarii vor noi reguli pentru utilizatorii de trotinete electrice

După creșterea numărului de accidente, parlamentarii vor să schimbe regulile pentru utilizatorii de trotinete electrice. Un proiect depus la Senat prevede că aceștia vor putea circula pe drumurile publice doar după absolvirea unui curs de legislație rutieră organizat de unități autorizate.

„În cazul trotinetei electrice, conducerea acesteia pe drumurile publice este permisă numai persoanelor care au absolvit un curs de legislație rutieră în cadrul unei unități autorizate de pregătire a conducătorilor de vehicule”, prevede proiectul.

Inițiativa introduce și o excepție pentru persoanele care dețin deja permis auto.

Tags:
Citește și...
Buzău: Copil de 4 ani, mort după ce a fost sfâșiat de un câine. Cum s-a produs tragedia
Știri Locale
Buzău: Copil de 4 ani, mort după ce a fost sfâșiat de un câine. Cum s-a produs tragedia
Primarul Brașovului propune o soluție pentru urșii care coboară în oraș: Avem un azil de câini, putem să facem același lucru cu urșii
Știri Locale
Primarul Brașovului propune o soluție pentru urșii care coboară în oraș: Avem un azil de câini, putem să facem același lucru cu urșii
(VIDEO) Doi turiști din București au căzut 100 de metri în Bucegi. Salvamont Prahova a cerut intervenția elicopterului
Eveniment
(VIDEO) Doi turiști din București au căzut 100 de metri în Bucegi. Salvamont Prahova a cerut intervenția elicopterului
O femeie a fost audiată după ce a înjunghiat un bărbat din Constanța. Procurorii spun că și-ar fi explicat gestul printr-un moment de depresie
Știri Locale
O femeie a fost audiată după ce a înjunghiat un bărbat din Constanța. Procurorii spun că și-ar fi explicat gestul printr-un moment de depresie
(VIDEO) Incendiu la CET Vest, în Sectorul 6. Mesaj RO-Alert emis pentru bucureștenii din zona afectată
Eveniment
(VIDEO) Incendiu la CET Vest, în Sectorul 6. Mesaj RO-Alert emis pentru bucureștenii din zona afectată
Cod galben de inundații pe râuri din bazinul Bârlad. INHGA restrânge avertizarea hidrologică pentru următoarele ore
Eveniment
Cod galben de inundații pe râuri din bazinul Bârlad. INHGA restrânge avertizarea hidrologică pentru următoarele ore
Percheziții într-un dosar cu acte false și substanțe periculoase. Polițiștii au ridicat peste 180 de kilograme
Eveniment
Percheziții într-un dosar cu acte false și substanțe periculoase. Polițiștii au ridicat peste 180 de kilograme
Accident grav în Prahova, între un autobuz și un autocamion. Un șofer încarcerat a fost preluat de elicopterul SMURD
Eveniment
Accident grav în Prahova, între un autobuz și un autocamion. Un șofer încarcerat a fost preluat de elicopterul SMURD
Mașini second-hand vândute fără venituri declarate. Percheziții în Maramureș și alte nouă județe, într-un dosar cu prejudiciu de peste 3,6 milioane de lei
Eveniment
Mașini second-hand vândute fără venituri declarate. Percheziții în Maramureș și alte nouă județe, într-un dosar cu prejudiciu de peste 3,6 milioane de lei
Cocaină vândută pe străzile din Arad. Doi bărbați au fost arestați după un flagrant DIICOT
Eveniment
Cocaină vândută pe străzile din Arad. Doi bărbați au fost arestați după un flagrant DIICOT
Ultima oră
10:04 - Consultări decisive la Cotroceni. Fără majoritate clară, președintele Nicușor Dan ia în calcul o soluție temporară. Ce calcule se fac la partide
10:04 - Buzău: Copil de 4 ani, mort după ce a fost sfâșiat de un câine. Cum s-a produs tragedia
09:56 - Veste bună pentru șoferi după criza din Orientul Mijlociu. Petrolul se ieftinește, dar benzina nu scade peste noapte
09:31 - Vacanța în șlapi poate începe cu amendă. Greșeala banală pe care mulți turiști o fac prin Europa
09:14 - Elevii români, medaliați la Olimpiada Asiatică de Fizică. Au participat 209 concurenți din 27 țări
08:54 - Sute de deținuți s-au revoltat într-o închisoare din Venezuela. Cer demiterea directorului și acuză abuzuri
08:50 - Primarul Brașovului propune o soluție pentru urșii care coboară în oraș: Avem un azil de câini, putem să facem același lucru cu urșii
08:34 - Ciucu: PNL e dispus să meargă în opoziție pentru a se reforma. Să ne lepădăm de PSD-ismul care ne-a contaminat, e adevărat, cu voia noastră (VIDEO)
08:26 - Vremea de astăzi în România, 25 mai. Temperaturile ajung spre 30 de grade, dar ploile apar în mai multe zone
08:15 - Sfinții zilei de 25 mai. Ce sărbătoare este astăzi în Calendarul Ortodox