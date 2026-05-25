O fetiță de 10 ani a suferit mai multe răni, după ce a fost acroșată de o persoană care se deplasa cu o trotinetă. Accidentul s-a produs pe o stradă din Şelimbăr, judeţul Sibiu.

Fetița a ajuns la spital cu mai multe răni

Primele cercetări arată că fetița ar fi traversat prin loc nepermis și fără să se asigure.

„Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul ca o minoră în vârstă de 10 ani, domiciliată în localitatea Cisnădie ar fi traversat drumul prin loc nepermis, fără să se asigure și a fost acroșată de o trotinetă electrică condusă de un sibian în vârstă de 20 de ani”, a transmis Poliția Sibiu, citată de publicația locală

În urma impactului, copila a suferit un traumatism cranian și mai multe contuzii.

„Un echipaj SMURD a intervenit de urgență pe strada Doamna Stanca din Șelimbăr pentru a acorda îngrijiri medicale unei minore în vârstă de 10 ani care a fost acroșată de o persoană care se deplasa pe trotinetă. Minora a suferit un traumatism cranian și multiple contuzii”, a declarat slt. Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al ISU Sibiu.

Poliția continuă cercetările.

Parlamentarii vor noi reguli pentru utilizatorii de trotinete electrice

După creșterea numărului de accidente, parlamentarii vor să schimbe regulile pentru utilizatorii de trotinete electrice. Un proiect depus la Senat că aceștia vor putea circula pe drumurile publice doar după absolvirea unui curs de legislație rutieră organizat de unități autorizate.

„În cazul trotinetei electrice, conducerea acesteia pe drumurile publice este permisă numai persoanelor care au absolvit un curs de legislație rutieră în cadrul unei unități autorizate de pregătire a conducătorilor de vehicule”, prevede proiectul.

Inițiativa introduce și o excepție pentru persoanele care dețin deja permis auto.