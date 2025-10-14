Sute de blocuri din Capitală fără apă caldă și căldură

Mii de familii din Capitală stau în prag de iarnă fără apă caldă și căldură. anunță că de miercuri vremea se schimbă și va fi tot mai frig, însă primăria Capitalei nu are nicio soluție să rezolve problema.

Cât vor sta bucureștenii fără apă caldă și căldură

Întrebat dacă sunt șanse ca bucureștenii să nu mai înghețe de frig în case și în această iarnă, primarul general nu dă prea multe răspunsuri.

„Sunt în continuare avarii pe rețea și nu poate promite nimeni că nu vor exista aceste avarii. Putem promite că va fi un pic mai bine decât anul trecut. Ne vom asigura cu toate forțele că nu vor exista avarii care să perturbe orașul. În perioada următoare, vom avea tot sistemul pus la punct ca temperatura apei să fie una optimă.” a declarat Stelian Bujduveanu.

Potrivit celor de la , cele mai mari probleme sunt în Sectorul 2, unde sunt afectate 478 de blocuri, dar și Spitalul Fundeni. Probleme sunt și în Sectoarele 3 și 4, iar în majoritatea zonelor, nu vor fi apă caldă și căldură până pe 17 octombrie. Iar potrivit meteorologilor, de miercuri vom avea temperaturi aproape de zero grade.

Promisiunile Primăriei Generale

Iar o altă întrebare a bucureștenilor se referă la prețul gigacaloriei. Oamenii se tem că vor sta în frig, dar vor plăti mult mai mult la facturi. Primarul Bujduveanu susține că acum încă nu se discută despre majorarea prețurilor.

„Costul gigacaloriei, astăzi, este de 330 de lei fără TVA inclus. El nu s-a modificat chiar dacă TVA-ul a fost crescut de către Guvernul României. Nu avem, în acest sens, încă, o discuție promovată de vreun partid politic din Cosiliul General. Așteptăm să treacă iarna și vom vedea. Depindem de ce venituri vor fi de la Ministerul Finanțelor.” spune primarul general intermar al Capitalei.