„Țepar” de meserie: Proprietarul unui apartament din Sibiu ia banii, dar nu dă cheile. Acum doi ani, era reținut pentru aceeași faptă

În ultima lună, un individ din Sibiu a înșelat mai multe persoane prin punerea spre închiriere a unui apartament, luând banii de chirie fără a oferi cheile. Proprietarul este cunoscut pentru afacerile dubioase cu această proprietate și a fost reținut de poliție pentru aceeași faptă acum doi ani.

„S-a ținut de cuvânt și ne-a dat cheia, dar mutarea efectivă nu a mai avut loc”

În luna decembrie, David își căuta chirie. A intrat pe Facebook și a publicat o postare pe un grup de profil. La scurt timp, a fost abordat de un bărbat, iar în 7 decembrie a mers să vizioneze apartamentul.

„Am scris pe grupul de chirii, iar el mi-a răspuns în privat că are ceva disponibil, mi-a trimis și niște poze, așa că am stabilit o întâlnire. Am ajuns să vedem apartamentul de pe strada Oștirii, ne-a poftit înăuntru, a fost foarte comunicativ, nu părea să fie nimic suspect. Ba chiar a zis să semnăm un contract de mână, ocazie cu care ne-a arătat și buletinul, după care am stabilit să ne vedem între Crăciun și Revelion să luăm cheile”, povestește David.

În data de 29 decembrie, s-au întâlnit din nou, așa cum stabiliseră. În schimbul primei chirii, în valoare de 1.500 de lei, tânărul a primit cheia.

„S-a ținut de cuvânt și ne-a dat cheia, dar mutarea efectivă nu a mai avut loc. În 1 ianuarie a început să ne amâne, spunând că încă nu a golit apartamentul, că are probleme în familie. Erau motive puerile, dar am lăsat-o așa.

În acea perioadă, a trebuit să mergem în Făgăraș la o mătușă, fiindcă nu avea unde să stăm în Sibiu, deoarece el nu mai dădea semne. În 5 ianuarie, ne-a zis că nu mai poate să ne dea apartamentul și că ne va da banii înapoi. Ne-a tot amânat așa, până am început să ne punem întrebări serioase. În 10 ianuarie, am zis să mergem să verificăm cheile și, surpriză, nu erau bune”, spune David.

Tânărul a decis să anunțe poliția, astfel că a depus o plângere penală. Nu și-a primit încă banii și vrea să avertizeze și alți potențiali păgubiți, scrie

„După 25 de apeluri, mi-a blocat numărul”

David nu a fost singurul care a fost înșelat de acest individ. O tânără din Sibiu care și-a căutat chirie în aceeași perioadă a povestit că a fost păgubită cu 2200 lei. Aceasta a încercat în repetate rânduri să stabilească o întâlnire cu proprietarul pentru a-și putea recupera banii, însă el o amâna de fiecare dată.

„L-am sunat să îmi spună adresa unde să merg eu, dacă el nu poate veni ca să îmi recuperez banii. Nu a vrut, motivând că nu deplasarea ar fi problema, ci lipsa banilor. A zis că i-a pus într-un cont la care nu mai are acces.

Când l-am întrebat cum are de gând să îmi dea banii, mi-a zis că o să se împrumute la cineva și că îmi va da 2.500 de lei, nu 2.200 cât îmi datora. A venit apoi ziua în care trebuia să ne vedem, trecuse de ora stabilită, așa că l-am contactat, dar nu a mai răspuns. După 25 de apeluri, mi-a blocat numărul”, a precizat tânăra pentru

Date fiind cele întâmplate, a mers la poliție și a depus o plângere.