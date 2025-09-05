B1 Inregistrari!
Transport ilegal de agregate, descoperit la Onești. Polițiștii au dat amenzi uriașe

Transport ilegal de agregate, descoperit la Onești. Polițiștii au dat amenzi uriașe

Răzvan Adrian
05 sept. 2025, 16:23
Transport ilegal de agregate, descoperit la Onești. Polițiștii au dat amenzi uriașe
Sursa foto: IPJ Bacău

Polițiștii din Onești au oprit în trafic trei autocamioane încărcate cu agregate minerale pentru care șoferii nu au putut prezenta documentele necesare.

Controlul a scos la iveală mai multe nereguli, iar sancțiunile au ajuns la o valoare totală de 78.000 de lei, informează IPJ Bacău, într-un comunicat de presă.

Cuprins:

  • Despre camioanele cu agregate fără acte în regulă
  • Sancțiunile impuse

Despre camioanele cu agregate fără acte în regulă

Pe data de 4 septembrie, polițiștii rutieri din Onești au identificat trei autocamioane care transportau agregate minerale pe Calea Bacăului. Șoferii, cu vârste cuprinse între 31 și 56 de ani, nu aveau avize de însoțire sau documente de proveniență pentru încărcătura transportată.

De asemenea, în urma verificărilor, s-a constatat că autovehiculele nu aveau polițe RCA valabile, iar asupra lor fusese deja instituită măsura sechestrului.

În plus, polițiștii au descoperit că materialele erau extrase ilegal din albia de protecție a râului Tazlău. Operațiunea de exploatare era efectuată cu ajutorul unui excavator, manevrat de un bărbat din comuna Oituz, care nu a putut prezenta autorizația sau permisul necesar pentru desfășurarea activității.

Sancțiunile impuse

În urma neregulilor identificate, polițiștii au impus sancțiuni contravenționale proprietarilor celor trei camioane, reținând certificatele de înmatriculare și plăcuțele cu numerele de înmatriculare.

De asemenea, pentru absența documentelor de însoțire a agregatelor în timpul transportului, s-au aplicat amenzi uriașe. Valoarea totală a sancțiunilor a ajuns la 78.000 de lei.

Cazul a fost preluat de polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Bacău, care continuă investigațiile pentru infracțiunea de exploatare a agregatelor minerale în zonele de protecție sanitară a surselor de apă, a albiilor, malurilor sau a construcțiilor hidrotehnice.

