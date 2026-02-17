ULTIMA ORĂ: A fost descoperit trupul copilului înecat în Someș acum 3 săptămâni. Detalii din timpul căutărilor. Unde a fost descoperit cadavrul copilului (VIDEO)

Trupul neînsufleţit al copilului de 4 ani, căzut în apa îngheţată a Someşului, a fost găsit. După trei săptămâni de la tragedie, salvatorii de la ISU și jandarmii au găsit cadavrul micuțului.

Unde a fost găsit trupul copilului

Cadavrul copilului a fost găsit de scafandrii ISU Cluj în zona podului de la Bunești. Și nu există aproape niciun dubiu că trupul neînsuflețit este al băiețelului dispărut fără urmă în apele înghețate ale Someșului în urmă cu 3 săptămâni. Detalii în exclusivitate a oferit, pentru B1 TV, Dragoș Roșianu, președinte Cluj.

„Putem confirma că s-a identificat cadavrul unui copil cu semnalmente care coincid cu cele ale copilului de etnie romă care s-a înecat în râul Someș acum trei săptămâni. A fost descoperit în zona localității Bunești și urmează să se facă cercetări privind cauzele care au dus la această tragedie.”, a declarat Dragoș Roșianu.

Cum a avut loc tragedia

În urmă cu trei săptămâni, pe 23 ianuarie, , doi copii, verișori, de 4 și 5 ani, se jucau pe un derdeluș. La un moment dat, un pod de gheață s-a rupt, iar copiii au căzut în apă. Un martor, un băiețel de 9 ani, a fugit să ceară ajutor, iar un adolescent din localitate, a sărit imediat în râu și l-a scos la mal pe băiețelul de 5 ani.

Din păcate, verișorul său, de 4 ani, nu a fost găsit deși a fost căutat zi de zi, de pompieri, de scafandri și de jandarmi. Localnicii au ajutat și ei la căutări, deși autoritățile au avertizat că zona este periculoasă din cauza gheții subțiri care se poate rupe în orice moment. Acum, la trei săptămâni de la tragedie, trupul copilului a fost descoperit la Bunești, la 8 kilometri de Gherla, locul în care cei doi copii au căzut în apă.