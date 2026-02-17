B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » ULTIMA ORĂ: A fost descoperit trupul copilului înecat în Someș acum 3 săptămâni. Detalii din timpul căutărilor. Unde a fost descoperit cadavrul copilului (VIDEO)

ULTIMA ORĂ: A fost descoperit trupul copilului înecat în Someș acum 3 săptămâni. Detalii din timpul căutărilor. Unde a fost descoperit cadavrul copilului (VIDEO)

Adrian A
17 feb. 2026, 12:35
ULTIMA ORĂ: A fost descoperit trupul copilului înecat în Someș acum 3 săptămâni. Detalii din timpul căutărilor. Unde a fost descoperit cadavrul copilului (VIDEO)
Cuprins
  1. Unde a fost găsit trupul copilului
  2. Cum a avut loc tragedia

Trupul neînsufleţit al copilului de 4 ani, căzut în apa îngheţată a Someşului, a fost găsit. După trei săptămâni de la tragedie, salvatorii de la ISU și jandarmii au găsit cadavrul micuțului.

Unde a fost găsit trupul copilului

Cadavrul copilului a fost găsit de scafandrii ISU Cluj în zona podului de la Bunești. Și nu există aproape niciun dubiu că trupul neînsuflețit este al băiețelului dispărut fără urmă în apele înghețate ale Someșului în urmă cu 3 săptămâni. Detalii în exclusivitate a oferit, pentru B1 TV, Dragoș Roșianu, președinte Partida Romilor Cluj.

„Putem confirma că s-a identificat cadavrul unui copil cu semnalmente care coincid cu cele ale copilului de etnie romă care s-a înecat în râul Someș acum trei săptămâni. A fost descoperit în zona localității Bunești și urmează să se facă cercetări privind cauzele care au dus la această tragedie.”, a declarat Dragoș Roșianu.

Cum a avut loc tragedia

În urmă cu trei săptămâni, pe 23 ianuarie, în Gherla, în zona digului Someșul Mic, doi copii, verișori, de 4 și 5 ani, se jucau pe un derdeluș. La un moment dat, un pod de gheață s-a rupt, iar copiii au căzut în apă. Un martor, un băiețel de 9 ani, a fugit să ceară ajutor, iar un adolescent din localitate, a sărit imediat în râu și l-a scos la mal pe băiețelul de 5 ani.

Din păcate, verișorul său, de 4 ani, nu a fost găsit deși a fost căutat zi de zi, de pompieri, de scafandri și de jandarmi. Localnicii au ajutat și ei la căutări, deși autoritățile au avertizat că zona este periculoasă din cauza gheții subțiri care se poate rupe în orice moment. Acum, la trei săptămâni de la tragedie, trupul copilului a fost descoperit la Bunești, la 8 kilometri de Gherla, locul în care cei doi copii au căzut în apă.

Tags:
Citește și...
Scandal major la UPU Târgu-Jiu. Un medic a fost agresat de un aparținător nervos. Ce a declanșat conflictul și cum au intervenit autoritățile
Știri Locale
Scandal major la UPU Târgu-Jiu. Un medic a fost agresat de un aparținător nervos. Ce a declanșat conflictul și cum au intervenit autoritățile
O fetiță de două luni a murit la spitalul din Iași după ce medicii din Vaslui au dat diagnostice greșite
Știri Locale
O fetiță de două luni a murit la spitalul din Iași după ce medicii din Vaslui au dat diagnostice greșite
Care este motivul pentru care proiectul metroului din Cluj este criticat la Timișoara: „N-aș dormi noaptea”
Eveniment
Care este motivul pentru care proiectul metroului din Cluj este criticat la Timișoara: „N-aș dormi noaptea”
Accident grav în Hunedoara: Opt victime, între care doi copii
Știri Locale
Accident grav în Hunedoara: Opt victime, între care doi copii
Morminte profanate într-un cimitir dintr-o localitate constănțeană. Hoții au furat mai multe bunuri
Știri Locale
Morminte profanate într-un cimitir dintr-o localitate constănțeană. Hoții au furat mai multe bunuri
Moarte suspectă într-o comună din Vrancea. Autoritățile judiciare au început o anchetă
Știri Locale
Moarte suspectă într-o comună din Vrancea. Autoritățile judiciare au început o anchetă
Reorganizare teritorială în județul Satu Mare. Două comune se unesc pentru a face față reformei financiare a lui Ilie Bolojan (VIDEO)
Știri Locale
Reorganizare teritorială în județul Satu Mare. Două comune se unesc pentru a face față reformei financiare a lui Ilie Bolojan (VIDEO)
Și-a incendiat primăria, acum merge la închisoare. Edilul care a dat foc primăriei, condamnat la închisoare
Știri Locale
Și-a incendiat primăria, acum merge la închisoare. Edilul care a dat foc primăriei, condamnat la închisoare
Petrecere de Valentine’s Day pe banii primăriei. 115.000 de lei pentru îndrăgostiții din Alexandria (VIDEO)
Știri Locale
Petrecere de Valentine’s Day pe banii primăriei. 115.000 de lei pentru îndrăgostiții din Alexandria (VIDEO)
Trafic de droguri la Oradea. Autoritățile au arestat trei tineri implicați
Știri Locale
Trafic de droguri la Oradea. Autoritățile au arestat trei tineri implicați
Ultima oră
13:02 - Carmen Brumă propune un desert echilibrat, cu efect de sațietate pe termen lung: „E foarte gustos și sănătos”
13:02 - Codul portocaliu de viscol și ninsori pune autoritățile pe jar. Comitet de urgență la DSU. Ce măsuri se iau după anunțul meteorologilor
12:57 - Ce să faci dacă telefonul tău se descarcă rapid. Câteva trucuri care ajută bateria
12:39 - O bacterie de 5.000 de ani găsită în Peștera Scărișoara rezistă la antibioticele moderne dar poate ajuta la salvarea multor vieți
12:38 - Drumul cu autobuzul se transformă într-o experiență culturală în Capitală. Cum pot ajunge pasagerii STB la teatru
12:33 - Cipru, afectat de cea mai gravă secetă din ultimele decenii. Autoritățile cer reducerea consumului de apă
12:29 - Daniel Băluță, apel către Ciprian Ciucu, „baronul fățarnic”: „Fie vă depuneți mandatul, cu lacrimile și suspinele care vă caracterizează, fie…” (FOTO)
12:13 - Detalii înspăimântătoare din dosarul lui Kristof Lajos. „Antrenorul de genii” a fost filmat pe ascuns în timp ce abuza doi frați
12:02 - România a finanțat peste 3.000 de săli de sport în ultimii 20 de ani
12:01 - Cum ar fi dispărut recesiunea dacă era Călin Georgescu președinte. Delirul „hrană, apă, energie”, readus pe tapet de idolul suveraniștilor (VIDEO)