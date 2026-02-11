B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Un consilier local PNL bea bere în timpul unei ședințe. Reacția primarului

Un consilier local PNL bea bere în timpul unei ședințe. Reacția primarului

Traian Avarvarei
11 feb. 2026, 20:14
Un consilier local PNL bea bere în timpul unei ședințe. Reacția primarului

Un consilier local din comuna Toplița, județul Harghita, a băut bere în timpul unei ședințe de Consiliu Local, când se votau proiectele pentru comunitate.

Consilierul Man bea bere în ședință. Ce spune primarul

Ședința de Consiliu Local a avut loc pe Zoom. Astfel, consilierul local Călin Constantin Man, membru PNL, a fost surprins pe imagini în timp ce bea bere dintr-o doză. Asta când se votau proiecte importante pentru comunitate.

Man n-a putut fi contactat pentru a da o explicație.

În schimb, Sebastian Buzilă, primarul comunei, a declarat pentru Digi24 că va discuta problema într-o viitoare întâlnire cu consilierii: „A fost o ședință online, consilierii au intrat unii de acasa, și eu am văzut niște imagini ulterior. Se pare că a băut o bere, nu știu sigur, cu alcool, fără alcool, dintr-o doză se bea o bere. O să am o întâlnire cu consilierii și o să discutam și problema asta”.

Tags:
Citește și...
Petrecere de Valentine’s Day pe banii primăriei. 115.000 de lei pentru îndrăgostiții din Alexandria (VIDEO)
Știri Locale
Petrecere de Valentine’s Day pe banii primăriei. 115.000 de lei pentru îndrăgostiții din Alexandria (VIDEO)
Trafic de droguri la Oradea. Autoritățile au arestat trei tineri implicați
Știri Locale
Trafic de droguri la Oradea. Autoritățile au arestat trei tineri implicați
Cinci persoane, rănite într-o încăierare. Scandalul a pornit de la o datorie disputată online
Știri Locale
Cinci persoane, rănite într-o încăierare. Scandalul a pornit de la o datorie disputată online
VIDEO: Legătura dintre afaceristul sibian Adrian Kreiner și o crimă halucinantă. Concubina lui Kreiner, complice într-un caz în care o fiică și-a ucis mama
Știri Locale
VIDEO: Legătura dintre afaceristul sibian Adrian Kreiner și o crimă halucinantă. Concubina lui Kreiner, complice într-un caz în care o fiică și-a ucis mama
Revoltă din cauza impozitelor majorate în Suceava. Oamenii au intrat peste primar (VIDEO)
Știri Locale
Revoltă din cauza impozitelor majorate în Suceava. Oamenii au intrat peste primar (VIDEO)
Răscoala de la Flămânzi. Varianta 2026. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
Știri Locale
Răscoala de la Flămânzi. Varianta 2026. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
VIDEO: Scandal cu cuțite între mai mulți adolescenți. Imagini cu atacatorul care își amenința colegii cu moartea
Știri Locale
VIDEO: Scandal cu cuțite între mai mulți adolescenți. Imagini cu atacatorul care își amenința colegii cu moartea
Taximetrist atacat de trei minori. Unul l-a lovit cu cuțitul. Copiii au refuzat să îi plătească cursa
Știri Locale
Taximetrist atacat de trei minori. Unul l-a lovit cu cuțitul. Copiii au refuzat să îi plătească cursa
Primărie cu chirie. Orașul în care Primăria își are sediul în mai multe apartamente dintr-un bloc. Cum s-a ajuns în situația asta (VIDEO)
Știri Locale
Primărie cu chirie. Orașul în care Primăria își are sediul în mai multe apartamente dintr-un bloc. Cum s-a ajuns în situația asta (VIDEO)
Austeritatea lui Bolojan alungă primarii. Edilul PNL al orașului Huedin a plecat din funcție. „Nu pot lua măsuri care lovesc în cetățeni” (VIDEO)
Știri Locale
Austeritatea lui Bolojan alungă primarii. Edilul PNL al orașului Huedin a plecat din funcție. „Nu pot lua măsuri care lovesc în cetățeni” (VIDEO)
Ultima oră
15:44 - ULTIMA ORĂ: Robert Negoiță scapă de cotrolul judiciar. Se întoarce la primărie
15:40 - David Popovici, întâlnire specială cu Victor Rebengiuc: „Unele întâlniri nu se uită niciodată!”
15:30 - Bucureștenii pot primi compensații pentru problemele cu apa caldă și căldura. Ce trebuie să facă. Anunț de la Termoenergetica
15:11 - Pericol de faliment la un club cu tradiție din Superliga. Tribunalul a deschis procedura de insolvență
14:54 - Trucuri simple pentru un orez perfect. Ce să adaugi în apă ca să nu se lipească de oală
14:47 - PSD a luat-o de la cap cu impozitarea progresivă. Cum încearcă social-democrații să oprească tăierile dorite de Bolojan. Ipocrizia PSD-iștilor.
14:39 - Alertă pe litoralul Mării Negre. Dronă prăbușită pe plaja de la Costinești. Ce spune Garda de Coastă UPDATE
14:18 - Capitala europeană unde natura e la tot pasul. 95% dintre locuitori trăiesc la 300 de metri de un parc
14:18 - Acuzații de corupție la Poliția Sectorului 1. Ancheta îl vizează chiar pe șeful instituției (SURSE)
13:52 - Petrecere de Valentine’s Day pe banii primăriei. 115.000 de lei pentru îndrăgostiții din Alexandria (VIDEO)