Un drum s-a surpat luni, 30 martie, pe DJ 205 D, în zona satului Prahuda din județul Vrancea. O alunecare de teren provocată de viituri a avariat grav partea carosabil.

Trafic restricționat pe o singură bandă după ce un drum s-a surpat

Circulația rutieră în zona satului Prahuda, comuna Paltin, este afectată de surparea pământului care a distrus o porțiune din carosabil. La fața locului, polițiștii rutieri dirijează traficul pentru a permite trecerea autovehiculelor în siguranță pe singura bandă rămasă practicabilă. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să folosească rute alternative pentru a evita blocajele sau riscul de accidente.

Alertă de inundații pe râul Putna

Autoritățile sunt în alertă maximă în județul Vrancea, unde o viitură puternică pe râul Putna pune în pericol localitatea Mircești. Vârful de debit este așteptat astăzi, până la ora 12:00, cota de inundație fiind deja depășită cu aproximativ 40 de centimetri. Echipele de intervenție au instalat 500 de metri de panouri mobile din aluminiu și au construit un dig din peste 2.000 de saci cu nisip.

Măsurile luate de autoritățile din județul Vrancea

mai multe persoane din localitățile Vânători și Biliești, în noaptea de duminică spre luni, din cauza riscului de inundații pe râul Putna. Decizia a fost luată în contextul în care hidrologii au emis avertizări de Cod portocaliu și galben pentru cursurile de apă.

În satul Mirceştii Vechi din comuna Vânători, 16 persoane s-au autoevacuat, în timp ce o mamă și cei trei copii ai săi au fost transportați la o școală. În comuna Bilieşti, trei persoane au fost duse la Căminul Cultural, iar alte două au plecat la rude. Cu toate acestea, peste 160 de localnici au refuzat să își părăsească locuințele în ciuda pericolului.

„Din satul Mirceştii Vechi, comuna Vânători, 16 persoane s-au autoevacuat la rude, patru persoane au fost evacuate la Şcoala Vânători, patru persoane au refuzat evacuarea. Din comuna Bilieşti, three persoane vor fi evacuate la Căminul Cultural, două persoane s-au autoevacuat la rude, 160 au refuzat evacuarea.” a declarat .