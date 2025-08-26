Un incendiu izbucnit la un depozit de furaje din Plopenii Mari a mobilizat pompierii botoșăneni pentru mai multe ore.

Flăcările au distrus aproximativ 30 de tone de baloți, însă intervenția rapidă a echipajelor a împiedicat extinderea focului la casele din apropiere, relatează .

Cuprins:

Cum au intervenit pompierii

Care sunt pagubele incendiului

Cum s-au mobilizat echipele de urgență

Cum au intervenit pompierii

La fața locului au acționat pompierii din cadrul Stației Slăveni și Detașamentului Botoșani, care au trimis trei autospeciale de stingere cu apă și spumă. Eforturile acestora au dus la limitarea extinderii incendiului la o locuință și o anexă din gospodăria apropiată.

„Salvatorii au acționat pentru limitarea propagării flăcărilor la casa de locuit și la o anexă din gospodăria vecină, reușind să protejeze ambele construcții”, au precizat reprezentanții ISU Botoșani, potrivit sursei citate.

Care sunt pagubele incendiului

Incendiul a fost localizat și stins după aproape trei ore de luptă cu . În urma dezastrului, au ars aproximativ 30 de tone de baloți de , conform informațiilor oficiale. Cauza izbucnirii incendiului se află în prezent în curs de stabilire.

Cum s-au mobilizat echipele de urgență

Autoritățile din cadrul ISU Botoșani au reamintit că pompierii sunt sunt pregătiți să intervină oricând pentru siguranța oameniilor.

„Pompierii militari rămân mobilizați 24/24 pentru a răspunde rapid oricărei situații de urgență și pentru a acorda ajutor specializat celor aflați în pericol”, a transmis ISU Botoșani, potrivit surselor citate.