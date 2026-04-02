Un tânăr a fost găsit decedat în curtea locuinței sale din comuna Moșna, județul , după ce fusese audiat recent de polițiști într-un dosar vechi de 10 ani. Echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut să îl salveze. Criminaliștii au început imediat o anchetă pentru a stabili cauzele tragediei.

Ce spun anchetatorii după ce un tânăr a fost găsit decedat

Polițiștii din Iași au precizat că pe corpul bărbatului nu există urme vizibile de violență. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și așteaptă rezultatul autopsiei. Medicii legiști vor clarifica dacă decesul a fost provocat de cauze naturale sau de alți factori.

Reprezentanții poliției au oferit detalii despre primele măsuri luate în acest caz.

„La data de 1 aprilie, polițiștii au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit decedat în curtea unui imobil din comuna Moșna. A fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă și s-a dispus efectuarea autopsiei”, au transmis reprezentanții IPJ Iași.

De ce a fost chemat tânărul la audieri

Bărbatul fusese chemat la secție cu o zi înainte de tragedie pentru a da declarații despre dispariția unui localnic din anul 2016. După audieri, acesta le-ar fi spus apropiaților că este considerat suspect în acel dosar vechi. El susținea însă că nu are nicio legătură cu faptele cercetate de oamenii legii.

Ce spun martorii

Localnicii au observat imediat o schimbare în comportamentul bărbatului după vizita la poliție. Aceștia susțin că el era extrem de speriat de posibilitatea de a fi implicat într-o anchetă atât de gravă. Aceste afirmații ale vecinilor nu sunt confirmate oficial, dar sunt analizate acum de către anchetatori.

Un localnic a descris starea în care se afla bărbatul înainte de tragedie:

„Era foarte abătut după ce a ieșit de la poliție”, a declarat un localnic pentru