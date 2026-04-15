Un cuplu care locuiește în cartierul ieșean Nicolina e acuzat că face atât de mult zgomot în timpul partidelor de amor că deranjează chiar și vecinii din blocul alăturat. O locatară care s-a plâns public a amenințat că se va adresa și Poliției dacă nu e respectat programul de liniște.

Își deranjează vecinii cu zgomotul când fac amor

Locatara respectivă se plânge că femeia efectiv zbiară în toiul partidelor de : „Domnule iubit, o bateți, o violați, ce naiba îi faceți de urlă în ultimul hal?”.

Locatara spune că aude sunetele, deși nici măcar nu locuiește în același bloc cu îndrăgostiții.

Ea a amenințat că va și suna la Poliție dacă îndrăgostiții nu se potolesc.

„Nu este o problemă legată de viața personală a cuiva, ci de lipsa de respect față de ceilalți. Există niște limite care trebuie respectate, mai ales noaptea”, a mai ținut ea să precizeze, potrivit publicației locale

Mesajul ei a împărțit online-ul în două: în vreme ce unii i-au dat dreptate, alții au lăsat tot felul de comentarii ironice.