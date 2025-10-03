B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » (VIDEO) Captură uriașă pe râul Mureș! Un pescar a prins un somn de 2,5 metri

(VIDEO) Captură uriașă pe râul Mureș! Un pescar a prins un somn de 2,5 metri

Elena Boruz
03 oct. 2025, 14:41
(VIDEO) Captură uriașă pe râul Mureș! Un pescar a prins un somn de 2,5 metri
Sursă foto: captură video/Facebook Parcul Natural Lunca Mureșului
Cuprins
  1. Cât de mult poate trăi somnul
  2. Ce mănâncă somnul
  3. De ce este atât de apreciat de pescari

Captură uriașă pe râul Mureș. Un somn de 2,5 metri a fost prins, miercuri, de un pescar din județul Arad. Bărbatul, pe nume Marian Ceanădan, este cunoscut ca fiind pasionat de arta pescuitului. Acestuia i se spune „Cucoțu”, iar exemplarul rar, capturat de el, a fost eliberat în apă, imediat după fotografii și măsurători.

Cât de mult poate trăi somnul

Somnul este unul dintre cei mai mari și mai impresionanți pești care trăiesc în apele dulci din Europa, inclusiv în România. Acest pește carnivor, cu corp alungit și cap mare, poate atinge lungimi de peste 3 metri și greutăți impresionante, de peste 100 de kilograme. Somnul preferă apele adânci și liniștite, cum ar fi lacurile, râurile sau bălțile, unde se ascunde printre rădăcini și pietre în timpul zilei și devine activ mai ales noaptea. De asemenea, el este cunoscut pentru longevitatea sa, întrucât poate trăi peste 50 de ani în condiții naturale, ceea ce îl face un adevărat veteran al apelor dulci.

Sursă video: Facebook/Parcul Național Lunca Mureșului

Ce mănâncă somnul

Somnul are un regim alimentar variat, fiind un prădător oportunist. Se hrănește cu pești mai mici, broaște, crustacee și uneori chiar cu păsări acvatice care se apropie de suprafața apei. Mustățile sale lungi și sensibile îl ajută să detecteze prada chiar și în ape tulburi sau întunecoase, transformându-l într-un vânător eficient.

De ce este atât de apreciat de pescari

Pe lângă dimensiunile impresionante, somnul este considerat o adevărată provocare pentru pescari datorită forței și rezistenței sale. Prinderea unui exemplar mare este o experiență memorabilă și un motiv de mândrie. De asemenea, carnea de somn este gustoasă și hrănitoare, fiind folosită în numeroase preparate culinare. Astfel, acest „uriaș al apelor dulci” rămâne una dintre cele mai căutate capturi din pescuitul sportiv și recreativ.

Tags:
Citește și...
Reacția șefului ANAF, după ce Fiscul i-a confiscat casa lui Iohannis: „Imobilul se află în stare de degradare. Nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate” (VIDEO)
Eveniment
Reacția șefului ANAF, după ce Fiscul i-a confiscat casa lui Iohannis: „Imobilul se află în stare de degradare. Nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate” (VIDEO)
Ce scrie în raportul pe care Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni privind anularea alegerilor prezidențiale (DOCUMENT)
Eveniment
Ce scrie în raportul pe care Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni privind anularea alegerilor prezidențiale (DOCUMENT)
Calendar școlar 2025-2026: prima vacanță incepe în octombrie. Când reîncep cursurile
Eveniment
Calendar școlar 2025-2026: prima vacanță incepe în octombrie. Când reîncep cursurile
Ce se întâmplă dacă adaugi acest ingredient banal în cafea? Rezultatul te va uimi
Eveniment
Ce se întâmplă dacă adaugi acest ingredient banal în cafea? Rezultatul te va uimi
Coliva, simbol al credinței și nemuririi. De ce nu lipsește de la înmormântări și pomeniri
Eveniment
Coliva, simbol al credinței și nemuririi. De ce nu lipsește de la înmormântări și pomeniri
Elevii din clasele primare vor avea ore suplimentare. Ce presupune noul ordin al Ministerului Educației
Politică
Elevii din clasele primare vor avea ore suplimentare. Ce presupune noul ordin al Ministerului Educației
Un bărbat, reținut de DIICOT pentru acte de terorism. Ce dispozitive explozive au fost găsite la domiciliul acestuia
Eveniment
Un bărbat, reținut de DIICOT pentru acte de terorism. Ce dispozitive explozive au fost găsite la domiciliul acestuia
Vești bune pentru acești români! Ar urma să plătească mai puțini bani la curent. Ce a anunțat ministrul Energiei
Eveniment
Vești bune pentru acești români! Ar urma să plătească mai puțini bani la curent. Ce a anunțat ministrul Energiei
Alcoolul și sănătatea inimii: ce spun cardiologii despre consumul chiar și în doze mici
Eveniment
Alcoolul și sănătatea inimii: ce spun cardiologii despre consumul chiar și în doze mici
Ai nevoie de finanțare pentru stocuri, taxe sau echipamente? Soluții flexibile pentru IMM-uri de la MK Kredit
Eveniment
Ai nevoie de finanțare pentru stocuri, taxe sau echipamente? Soluții flexibile pentru IMM-uri de la MK Kredit
Ultima oră
16:51 - Reacția șefului ANAF, după ce Fiscul i-a confiscat casa lui Iohannis: „Imobilul se află în stare de degradare. Nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate” (VIDEO)
16:49 - Pelerinaj de Sfânta Cuvioasă Parascheva 2025. Programul manifestărilor organizate la Arhiepiscopia Iași
16:43 - Cât a cântat Florin Salam cel mai mult la un singur recital? „Am vrut să-mi torn singur țuica-n cap de nervi. La final am ajuns direct la spital”
16:37 - Gheorghe Turda și Constantin Enceanu nu-și vorbesc de mai bine de patru ani. De la ce au pornit neînțelgerile dintre ei
15:59 - Ce scrie în raportul pe care Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni privind anularea alegerilor prezidențiale (DOCUMENT)
15:57 - Ce înseamnă cu adevărat să ții post miercurea și vinerea
15:54 - Calendar școlar 2025-2026: prima vacanță incepe în octombrie. Când reîncep cursurile
15:48 - Ilie Bolojan, despre raportul Departamentului de Stat al SUA privind corupția din România: „Parchetele și instituțiile care au competențe să vâneze astfel de oameni trebuie să își facă datoria” (VIDEO)
15:42 - Bucureștiul și criza parcărilor: prea multe mașini, prea puține locuri
15:27 - Ce se întâmplă dacă adaugi acest ingredient banal în cafea? Rezultatul te va uimi