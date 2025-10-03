(VIDEO) Captură uriașă pe râul Mureș! Un pescar a prins un somn de 2,5 metri

Captură uriașă pe râul Mureș. Un somn de 2,5 metri a fost prins, miercuri, de un pescar din județul Arad. Bărbatul, pe nume Marian Ceanădan, este cunoscut ca fiind pasionat de Acestuia i se spune „Cucoțu”, iar exemplarul rar, capturat de el, a fost eliberat în apă, imediat după fotografii și măsurători.

Cât de mult poate trăi somnul

Somnul este unul dintre cei mai mari și mai impresionanți pești care trăiesc în apele dulci din Europa, inclusiv în România. Acest pește carnivor, cu corp alungit și cap mare, poate atinge lungimi de peste 3 metri și greutăți impresionante, de peste 100 de kilograme. Somnul preferă apele adânci și liniștite, cum ar fi lacurile, râurile sau bălțile, unde se ascunde printre rădăcini și pietre în timpul zilei și devine activ mai ales noaptea. De asemenea, el este cunoscut pentru longevitatea sa, întrucât poate trăi peste 50 de ani în condiții naturale, ceea ce îl face un adevărat veteran al apelor dulci.

Sursă video: /Parcul Național Lunca Mureșului

Ce mănâncă somnul

Somnul are un regim alimentar variat, fiind un prădător oportunist. Se hrănește cu pești mai mici, broaște, crustacee și uneori chiar cu păsări acvatice care se apropie de suprafața apei. Mustățile sale lungi și sensibile îl ajută să detecteze prada chiar și în ape tulburi sau întunecoase, transformându-l într-un vânător eficient.

De ce este atât de apreciat de pescari

Pe lângă dimensiunile impresionante, somnul este considerat o adevărată provocare pentru pescari datorită forței și rezistenței sale. Prinderea unui exemplar mare este o experiență memorabilă și un motiv de mândrie. De asemenea, carnea de somn este gustoasă și hrănitoare, fiind folosită în numeroase preparate culinare. Astfel, acest „uriaș al apelor dulci” rămâne una dintre cele mai căutate capturi din pescuitul sportiv și recreativ.