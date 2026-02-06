B1 Inregistrari!
VIDEO: Legătura dintre afaceristul sibian Adrian Kreiner și o crimă halucinantă. Concubina lui Kreiner, complice într-un caz în care o fiică și-a ucis mama

06 feb. 2026, 11:52
Adrian Kreiner și Adriana Viliginschi. Sursă foto: oradesibiu.ro

Concubina omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis într-un jaf, ar fi implicată într-o crimă. Adriana Viliginschi ar fi complice în cazul uciderii unei femei de către propria fiică.

Ce acuzații i se aduc concubinei lui Adrian Kreiner

Adriana Viliginschi, concubina omului de afaceri Adrian Kreiner, cel care a fost ucis în propria casă de către trei bărbați, în timpul unui jaf, a fost reținută în Sibiu, în cazul uciderii unei mame de către propria fiică.

Femeia a fost reținută de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Aceștia au descins în imobilul de pe strada Moldoveanu din Sibiu, locul în care omul de Adrian Kreiner a fost ucis în 2023.

Adriana Viliginschi este acuzată de complicitate intelectuală după ce ar fi sfătuit-o pe fiica victimei ce combinaţie de sedative să folosească şi să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor de pe camerele de luat vederi.

”Din administrarea probatoriului în cauză a rezultat că, la săvârşirea faptei de omor, fiica victimei ar fi beneficiat de complicitatea intelectuală a unei alte persoane. Actele de complicitate s-ar fi concretizat în oferirea de sfaturi şi informaţii menite să asigure derularea omorului în bune condiţii şi să împiedice tragerea la răspundere penală a autorilor, în întărirea sau întreţinerea hotărârii autoarei de a săvârşi fapta.

Astfel, complicele ar fi sfătuit autoarea cu privire la combinaţia de sedative care ar induce victimei o stare comatoasă, uşurând asfixierea sa ulterioară, i-ar fi sugerat să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor sistemului de supraveghere prin găurirea acestuia cu bormaşina şi i-ar fi asigurat întreg suportul moral necesar atât înainte, cât şi ulterior săvârşirii faptei de omor calificat.”, arată procurorii.

Cazul halucinant al fiicei care și-a ucis mama

În urmă cu un an și jumătate, în iunie 2024, o femeie în vârstă de 38 de ani din Sibiu și-a ucis mama.

Planul a fost gândit atent, cu mai multă vreme înainte, împreună cu o prietenă bună, care era asistentă medicală la Spitalul din Cisnădie.

Femeia a procurat astfel mai multe substanțe cu efect sedativ, pe care i le-a strecurat mamei sale în ceai. După ce aceasta a adormit, și-a chemat prietena asistentă, care i-a injectat aceeași substanță, în cantitate mare, în corp. Într-un final, pentru a se asigura că nu va trăi, cele două individe au sufocat-o cu o pernă.

