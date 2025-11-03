B1 Inregistrari!
Calendar ortodox 3 noiembrie. Sărbătoare importantă astăzi. Ce sfinți pomenim

Calendar ortodox 3 noiembrie. Sărbătoare importantă astăzi. Ce sfinți pomenim

Ana Maria
03 nov. 2025, 09:27
Calendar ortodox 3 noiembrie. Sărbătoare importantă astăzi. Ce sfinți pomenim
Sursa foto: Doxologia
Cuprins
  1. Calendar ortodox 3 noiembrie. Cine au fost Sfinţii Achepsima, Iosif şi Aitala
  2. Cum au fost martirizați Iosif și Aitala
  3. Ce înseamnă pentru creștini prăznuirea acestor sfinți

Calendar ortodox 3 noiembrie.Creștinii ortodocși îi prăznuiesc, luni, 3 noiembrie, pe Sfinţii Mucenici Achepsima, Iosif şi Aitala, martiri ai credinței care au trăit în secolul al IV-lea. Deși nu sunt printre cei mai cunoscuți sfinți, povestea lor este una de o profunzime rară și vorbește despre curajul de a-ți apăra credința în vremuri de prigoană.

Calendar ortodox 3 noiembrie. Cine au fost Sfinţii Achepsima, Iosif şi Aitala

Cei trei sfinți, Achepsima, episcopul, Iosif, preotul, și Aitala, diaconul, au trăit în perioada domniei împăratului Sapor al Persiei, într-o vreme în care creștinii erau persecutați pentru credința lor.

Achepsima a fost arestat pentru că nu a renunțat la credință și a fost aruncat în temniță, unde a îndurat chinuri vreme de trei ani, potrivit crestinortodox.ro. În final, a fost decapitat pentru Hristos.

Moartea sa a fost descoperită în chip minunat, când un copil a intrat în casa episcopului, l-a sărutat pe cap și a rostit cuvintele: „Fericit este acest cinstit cap, căci cu cununa muceniciei pentru Hristos se va încununa.”

Cum au fost martirizați Iosif și Aitala

Preotul Iosif și diaconul Aitala au fost, la rândul lor, supuși la chinuri cumplite pentru că au refuzat să renunțe la credință. Au fost îngropați în pământ până la mijloc, iar torționarii i-au silit pe creștini să îi lovească cu pietre.

Tradiția spune că, prin voia lui Dumnezeu, trupul lui Iosif s-a făcut nevăzut în noaptea de după martiriu. În locul unde fusese îngropat Aitala a crescut însă un arbore de mir, ale cărui frunze și ramuri aveau puteri tămăduitoare.

Acest arbore a rodit timp de cinci ani, vindecându-i pe cei bolnavi, până când păgânii l-au tăiat din rădăcină.

Ce înseamnă pentru creștini prăznuirea acestor sfinți

Sărbătoarea Sfinților Achepsima, Iosif și Aitala amintește credincioșilor de puterea credinței și de sacrificiul suprem făcut de cei care au refuzat să se lepede de Hristos. Pilda lor rămâne vie și astăzi, fiind un exemplu de devotament și curaj spiritual.

Tot astazi, facem pomenirea:
– Sfințirii bisericii Sfantului Marelui Mucenic Gheorghe din Lida si asezarea sfintelor lui moaste in ea;
– Sfântului Cuvios Achepsima;
– Sfântului Cuvios Teodor, episcopul Arghirei;
– Sfinților Mucenici Sever, Androna, Teodot si Teodota;
– Sfântului Cuvios Ilie;
– A noua sfinti mucenici;
– A douazeci si opt de sfinti mucenici;
– Sfantului Ahemenid Persul, marturisitorul.

