Ce nu ai voie să mănânci de Sfânta Parascheva? Credincioșii trebuie neapărat să evite aceste alimente pe 14 octombrie

Ce nu ai voie să mănânci de Sfânta Parascheva? Credincioșii trebuie neapărat să evite aceste alimente pe 14 octombrie

Ana Beatrice
09 oct. 2025, 16:03
Ce nu ai voie să mănânci de Sfânta Parascheva? Credincioșii trebuie neapărat să evite aceste alimente pe 14 octombrie
Sursa Foto: Captură Video/ YT - Nicolae Anca SACAREANU - ORTODOX
Cuprins
  1. Cine a fost Sfânta Parascheva și de ce este atât de iubită
  2. Ce nu ai voie să mănânci de Sfânta Parascheva

Ce nu ai voie să mănânci de Sfânta Parascheva este o întrebare pe care mulți credincioși și-o pun în preajma acestei mari sărbători religioase. În fiecare an, pe 14 octombrie, creștinii o prăznuiesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, una dintre cele mai iubite sfinte din calendarul ortodox. Mii de pelerini vin la Iași pentru a se ruga la moaștele sfintei, cerând sănătate, liniște și împlinire.

Cine a fost Sfânta Parascheva și de ce este atât de iubită

Sfânta Cuvioasă Parascheva rămâne una dintre cele mai îndelung venerate figuri ale Ortodoxiei din spațiul românesc. Născută într-o familie credincioasă și de rang înalt în regiunea Balcanilor, ea şi-a dedicat viaţa rugăciunii, postului şi ascezei încă din tinereţe, alegând un trai smerit, retras, dedicat ajutorării celor nevoiaşi. Dar faima ei nu vine doar din virtuţile personale: tradiţia consemnează numeroase mărturii şi minuni atribuite mijlocirii sale, ceea ce i-a consolidat aura de ocrotitoare.

Relaţia dintre Sfânta Parascheva şi regiunile Moldovei este una profund culturală. Moaştele ei au devenit un punct central de pelerinaj şi devoţiune, iar Catedrala din Iaşi este astăzi locul unde mii de credincioşi vin anual să se roage şi să ceară alinare. Din acest motiv, ea este considerată patroană spirituală a Moldovei şi una dintre figurile sfinte cele mai îndrăgite în viaţa religioasă românească.

Ce nu ai voie să mănânci de Sfânta Parascheva

Potrivit tradiției, există câteva alimente care nu trebuie consumate sub nicio formă pe 14 octombrie. Se spune că aceste mâncăruri ar aduce ghinion sau amintesc de momente de jertfă. Printre alimentele interzise se numără:

  • Nucile, castraveții și alte fructe sau legume în formă de cruce;

  • Fructele închise la culoare, precum prunele sau strugurii negri;

  • Pepenele roșu, care simbolizează sângele vărsat al martirilor.

Credincioșii sunt îndemnați să postească, să se roage și să ofere pomană pentru sufletele celor trecuți la Domnul, mai ales pentru cei care au murit fără lumină și fără împărtășanie.

Tags:
