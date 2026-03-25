Se spală sau nu rufe de Buna Vestire? Ce nu știu mulți români despre această zi sfântă

Ana Beatrice
25 mart. 2026, 10:05
Sursă Foto: basilica.ro
Cuprins
  1. Este bine sau nu să speli rufe de Buna Vestire
  2. Ce tradiții trebuie respectate de Buna Vestire pentru a avea noroc
  3. Ce rugăciune ar trebui să rostești de Buna Vestire pentru ajutor și liniște sufletească

Buna Vestire, sărbătorită în fiecare an pe 25 martie, este una dintre cele mai importante zile din calendarul ortodox. Aceasta marchează momentul în care Sfântul Arhanghel Gavriil i-a adus Fecioarei Maria vestea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

Deși se află în perioada Postului Paștelui, ziua vine cu dezlegare la pește, indiferent de ziua săptămânii în care cade. Cu toate acestea, există și o serie de obiceiuri și interdicții pe care oamenii le respectă cu sfințenie. Mulți se întreabă ce activități sunt permise și, mai ales, dacă este sau nu bine să spele rufe în această zi.

Este bine sau nu să speli rufe de Buna Vestire

De Buna Vestire, credincioșii sunt îndemnați să lase deoparte agitația zilnică și să acorde mai multă atenție vieții spirituale. Este prima sărbătoare închinată Fecioarei Maria și este marcată în calendarul ortodox cu cruce roșie, semn al importanței sale deosebite. Această zi are o semnificație profundă și cere liniște, respect și reculegere.

Tradiția spune că activitățile gospodărești, precum spălatul rufelor sau al vaselor, ar trebui evitate. Acestea sunt considerate nepotrivite pentru o zi cu o încărcătură spirituală atât de mare. În schimb, credincioșii sunt încurajați să meargă la biserică, să se roage și să se apropie mai mult de Dumnezeu, evitând inclusiv cusutul sau alte munci, dacă nu sunt absolut necesare.

Ce tradiții trebuie respectate de Buna Vestire pentru a avea noroc

Buna Vestire nu este doar o zi de rugăciune, ci și una încărcată de obiceiuri care, potrivit tradiției, pot influența întregul an. Se spune că este esențial să eviți certurile, deoarece orice conflict din această zi poate atrage necazuri pe termen lung.

De asemenea, nu este bine să pleci de acasă nemâncat, dacă îți dorești să ai parte de liniște și bunăstare în lunile ce urmează. Un alt obicei important ține de felul în care te îmbraci. Este recomandat să porți haine curate sau chiar noi, ca simbol al unui început bun.

Tradiția mai spune că nu ar trebui să asculți cântecul cucului purtând haine obișnuite sau pe cele din ziua anterioară, deoarece acest lucru nu aduce noroc. Toate aceste credințe sunt respectate cu grijă de cei care vor să atragă binele și echilibrul în viața lor.

Ce rugăciune ar trebui să rostești de Buna Vestire pentru ajutor și liniște sufletească

„Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Maria, Maică a Luminii și izvor nesecat de har! În această zi sfântă a Bunei Vestiri, când Arhanghelul Gavriil a adus vestea cea bună, mă rog Ție cu smerenie și credință.

Ajută-mă, ocrotește-mă și acoperă-mă cu Sfântul Tău Acoperământ! Alungă de la mine toată frica, necazul și neputința, adu pacea în inima mea și binecuvântează-mi calea.

Tu, care ești Maica Mântuitorului și mijlocitoarea tuturor celor aflați în suferință, nu mă lăsa fără răspuns, ci trimite-mi ajutorul Tău cel sfânt. Amin.”

