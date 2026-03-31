Sfântul Sfințit Mucenic Ipatie este prăznuit în calendarul creștin ortodox pe 31 martie. Episcop al cetății Gangra, din Paflagonia, acesta a rămas în pentru credința sa puternică, dar și pentru minunile săvârșite, fiind însă ucis în mod violent de eretici.

Episcop la Sinodul de la Niceea

Sfântul Ipatie a fost episcop al Gangrei, în Paflagonia, o regiune istorică situată pe coasta Mării Negre, în nordul Anatoliei. Acesta a participat la primul Sinod Ecumenic de la Niceea, din anul 325, unde a contribuit la apărarea dreptei credințe.

„Ipatie, Sfântul episcop al cetății Gangrelor, din țara Paflagoniei, a fost unul din cei trei sute și optsprezece Sfinți Părinți care au luat parte la întâiul a toată lumea Sinod, ce s-a adunat în Niceea la anul 325, pe vremea împărăției marelui Constantin (306-337), la care, cu ceilalți Sfinți Părinți, ajutând dreapta credință și fiind plin de Duh Sfânt, l-au mustrat pe Arie pentru eres și l-au dat anatemei. Și avea de la Dumnezeu mare putere în facerea de minuni, pentru că tămăduia toate neputințele și izgonea diavolii. Așa, într-un sat, apele cele amare care curgeau din munți le-a făcut dulci; și în alt loc a scos cu rugăciunea un izvor de ape calde, spre tămăduirea oamenilor”. (Viețile Sfinților)

Respectat de împărați pentru viața sa curată

Pentru viața sa exemplară și darul facerii de minuni, Sfântul Ipatie era apreciat inclusiv de conducătorii vremii.

Fiul împăratului Constantin, Constanțiu, a dispus realizarea unei icoane cu chipul său, semn al respectului de care se bucura.

Ucis cu cruzime de eretici

Sfârșitul Sfântului Ipatie a fost unul tragic. Acesta a fost ucis de un grup de eretici novațieni, cunoscuți ulterior sub numele de cathari, care puneau accent pe „puritatea” credincioșilor.

Ucigași „cu zavistie multă aprinzându-se asupra arhiereului lui Dumnezeu, s-au ascuns în calea lui la un loc strâmt, lângă o râpă de munte și lângă un mal, înarmați fiind cu săbii și cu ciomege. Apoi deodată, fără de veste, năvălind asupra lui ca niște fiare sălbatice și dându-i multe bătăi, de pe malul cel înalt l-au aruncat în prăpastia aceea. Iar sfântul, fiind abia viu, și-a înălțat mâinile în sus și, ridicându-și ochii la cer – precum altă dată Sfântul întâiul Mucenic Ștefan -, se ruga pentru cei ce l-au ucis și zicea: ‘Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta’ Și, încă rugându-se, o femeie ce ținea de eresul lui Arie, luând o piatră, a lovit pe sfântul tare în cap și l-a omorât. Iar sufletul lui cel sfânt, îndată ieșind din legăturile trupești, s-a suit la Dumnezeu”. (Viețile Sfinților)

Pedeapsa celor care l-au ucis

Potrivit relatărilor, cei care l-au ucis nu au rămas nepedepsiți. Tradiția spune că aceștia au fost loviți de suferințe cumplite.

„Dar n-a zăbovit asupra lor pedeapsa lui Dumnezeu, răsplătind sângele cel nevinovat. Căci mai întâi pe femeia aceea a apucat-o duhul cel necurat, chiar în acel loc, și o muncea pe dânsa și cu aceeași piatră cu care l-a omorât pe sfânt își bătea pieptul său neîncetat; și toți s-au îndrăcit și pătimeau cumplit”. (Viețile Sfinților)

Minuni la mormântul său

Trupul Sfântului Ipatie a fost îngropat la Gangra, iar mormântul său a devenit loc de pelerinaj. Potrivit tradiției, aici s-au săvârșit numeroase vindecări, inclusiv în cazul celor care au participat la uciderea sa.

Pomenirea Sfântului Ipatie rămâne un simbol al credinței, al iertării și al puterii spirituale în fața persecuției.