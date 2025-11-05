B1 Inregistrari!
Calendarul creștin ortodox: pe 5 noiembrie sunt pomeniți Sfinții Galaction și Epistimia. Viețile celor doi sunt exemple de credință

Calendarul creștin ortodox: pe 5 noiembrie sunt pomeniți Sfinții Galaction și Epistimia. Viețile celor doi sunt exemple de credință

Ana Beatrice
05 nov. 2025, 12:00
Calendarul creștin ortodox: pe 5 noiembrie sunt pomeniți Sfinții Galaction și Epistimia. Viețile celor doi sunt exemple de credință
Sursa Foto: pravila.ro
Cuprins
  1. Cum au ales doi logodiți calea monahismului
  2. De ce a ales Epistimia să moară alături de Galaction
  3. Care este semnificația zilei de 5 noiembrie în credința ortodoxă

Calendarul creștin ortodox marchează astăzi o sărbătoare de mare însemnătate, dedicată Sfinților Mucenici Galaction și Epistimia. Viețile celor doi sfinți sunt exemple de credință profundă, devotament și renunțare la plăcerile lumești pentru Hristos. Prin jertfa lor curajoasă, au ales calea credinței neclintite, devenind modele de statornicie pentru generațiile de creștini următoare.

Cum au ales doi logodiți calea monahismului

Deși erau logodiți și proveneau din familii înstărite din cetatea Emesa, Sfinții Galaction și Epistimia au ales o cale neobișnuită. Galaction, crescut în credința creștină, a reușit să o apropie de Dumnezeu pe Epistimia, care a primit botezul cu credință sinceră.

În locul unei vieți lumești pline de confort și bogăție, cei doi au ales să urmeze drumul curăției și al rugăciunii. Au renunțat la căsătoria lor pământească, și-au împărțit averile săracilor și s-au retras în mănăstiri diferite pentru a sluji Domnului.

Hotărârea lor a fost o mărturie a iubirii spirituale, depășind legătura trupească și orientându-se exclusiv către Dumnezeu. Prin exemplul lor de jertfă și credință, Galaction și Epistimia au arătat că adevărata dragoste se desăvârșește doar în Hristos.

De ce a ales Epistimia să moară alături de Galaction

Când persecuțiile împotriva creștinilor s-au întețit, Sfântul Galaction a fost descoperit în mănăstirea sa, arestat și torturat cu cruzime. Chinuitorii i-au cerut să renunțe la credință, dar el a refuzat cu hotărâre, mărturisindu-L pe Hristos până în ultima clipă.

Aflând despre suferințele logodnicului ei, Sfânta Epistimia nu s-a temut, ci a pornit cu inimă curajoasă spre locul martiriului. Ajunsă acolo, le-a cerut prigonitorilor să-i permită să sufere alături de Galaction, împărtășindu-i credința și dragostea pentru Dumnezeu. Torționarii au privit gestul ei ca pe o nebunie, însă pentru Epistimia era cea mai sinceră dovadă de devotament și credință.

Cei doi au fost supuși unor chinuri cumplite, li s-au tăiat mâinile și picioarele, dar nu au rostit nicio plângere. În cele din urmă, au primit moartea prin decapitare, primind împreună cununa muceniciei și unindu-se veșnic în împărăția cerurilor.

Care este semnificația zilei de 5 noiembrie în credința ortodoxă

Ziua de astăzi are o însemnătate profundă în tradiția ortodoxă, fiind un moment de cinstire a credinței neclintite. Această zi amintește de Sfinții Mucenici Galaction și Epistimia, care au ales calea monahismului și a jertfei pentru Hristos.

Prin viața și moartea lor, cei doi sfinți au arătat că dragostea pentru Dumnezeu depășește orice legătură lumească sau teamă de moarte. Biserica îi pomenește totodată pe unii dintre cei șaptezeci de Sfinți Apostoli, între care se numără Ermeu și Lin. Aceștia au fost exemple de devotament față de Evanghelie și curaj în răspândirea cuvântului lui Hristos în lume.

Tags:
