Cine sunt sfinții zilei de 20 octombrie? Marele Mucenic Artemie și Cuviosul Gherasim, prăznuiți de ortodocși

Cine sunt sfinții zilei de 20 octombrie? Marele Mucenic Artemie și Cuviosul Gherasim, prăznuiți de ortodocși

Elena Boruz
20 oct. 2025, 15:00
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Mare Mucenic Artemie și de ce este un model de curaj
  2. Ce fapte miraculoase sunt legate de Sfântul Gherasim din Kefalonia
  3. Cum putem cinsti sfinții în această zi

În fiecare zi, calendarul ortodox ne dezvăluie pagini de istorie și credință, aducând în atenție viețile unor personalități care au marcat spiritualitatea creștină.

Astăzi, pe 20 octombrie, Biserica Ortodoxă sărbătorește doi sfinți cu o poveste impresionantă, ale căror fapte și jertfă sunt un model de urmat pentru creștinii din România. Este vorba despre Sfântul Mare Mucenic Artemie și Sfântul Cuvios Gherasim din Kefalonia.

Cine a fost Sfântul Mare Mucenic Artemie și de ce este un model de curaj

Sfântul Mare Mucenic Artemie a trăit în secolul al IV-lea și a deținut o funcție înaltă, fiind duce (guvernator) al Alexandriei, un om respectat de însuși marele împărat Constantin cel Mare. Inițial, un soldat de carieră, credința sa în Hristos s-a întărit după ce a fost martor la un eveniment miraculos: apariția pe cer a semnului Sfintei Cruci, înaintea unei bătălii decisive.

Deși a avut o viață plină de onoruri sub împărații creștini, destinul său avea să ia o turnură tragică, dar glorioasă, în timpul domniei lui Iulian Apostatul, cel care a renegat creștinismul și a început persecuțiile. Auzind de chinurile la care erau supuși creștinii în Antiohia, Artemie nu a putut sta deoparte. Părăsind funcția și demnitatea, el s-a dus direct la împărat și l-a mustrat public pentru cruzimea sa.

Drept urmare, a fost supus unor torturi inimaginabile: bătut, străpuns cu sulițe și în cele din urmă zdrobit sub o piatră imensă, înainte de a fi decapitat. În timpul chinurilor, o sursă de inspirație pentru mulți creștini a fost momentul în care îngerul Domnului i s-a arătat în temniță, vindecându-l miraculos de răni și dându-i puterea de a suporta suferința. Moaștele sale au fost aduse ulterior la Constantinopol, cinstindu-l ca un mare apărător al dreptei credințe.

Ce fapte miraculoase sunt legate de Sfântul Gherasim din Kefalonia

Un alt sfânt cinstit astăzi este Sfântul Cuvios Gherasim din Kefalonia, cunoscut ca Noul Pustnic. S-a născut în Peloponez, Grecia, într-o familie nobilă, dar a ales să renunțe la bogății și la viața lumească pentru a îmbrățișa călugăria.

După ani de nevoință petrecuți în locuri sfinte precum Muntele Athos și Ierusalim, Sfântul Gherasim s-a stabilit în insula grecească Kefalonia (Cefalonia), unde a pus bazele unei mănăstiri. Aici, el și-a dedicat viața rugăciunii, postului și slujirii aproapelui. Pentru viața sa exemplară și smerenia profundă, Dumnezeu i-a oferit darul de a vindeca bolnavii și de a izgoni duhurile necurate. Chiar și după moartea sa, în 1579, racla cu sfintele sale moaște este un izvor de vindecări, fiind purtată în procesiuni peste bolnavii cu afecțiuni psihice sau demonizați. Această tradiție continuă și astăzi, atrăgând pelerini din toată lumea.

Cum putem cinsti sfinții în această zi

Ziua de 20 octombrie este o ocazie potrivită pentru a ne reaminti de puterea credinței și a jertfei personale. Biserica ne îndeamnă să-i cinstim pe acești sfinți nu doar prin participarea la slujbe, ci și prin fapte. Putem încerca să fim mai curajoși în a ne apăra principiile, așa cum a făcut Sfântul Mare Mucenic Artemie, sau să ne dedicăm mai mult timp rugăciunii și milosteniei, urmând exemplul Sfântului Gherasim. Este un moment bun pentru o reflecție personală și pentru a cere ajutorul sfinților în încercările vieții.

