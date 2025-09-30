B1 Inregistrari!
Acasa » calendar religios » Sfântul Grigorie Luminătorul este prăznuit astăzi, 30 septembrie. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Sfântul Grigorie Luminătorul este prăznuit astăzi, 30 septembrie. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Ana Beatrice
30 sept. 2025, 08:24
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Grigorie Luminătorul
  2. Cine au fost sfintele Mucenițe Ripsimia și Gaiani
  3. Ce semnificație are ziua de 30 septembrie

Sfântul Grigorie Luminătorul este sărbătorit pe 30 septembrie în calendarul ortodox. Mare ierarh și întemeietor al Bisericii Armene, acesta a fost supus la chinuri cumplite, dar a rămas statornic în credință. Tot astăzi, Biserica pomenește și pe Sfintele Mucenițe Ripsimia și Gaiani.

Sfântul Grigorie Luminătorul. Sursa Foto: Captură Video/ YT

Cine a fost Sfântul Grigorie Luminătorul

Născut în jurul anului 240, Sfântul Grigorie Luminătorul provenea dintr-o familie nobilă de origine persană. Pentru credința sa, a fost prins de domnitorul Tiridat și aruncat într-o groapă adâncă, plină de fiare, unde a rămas 15 ani.

Tradiția spune că supraviețuia fiind hrănit în taină de o văduvă. După eliberare, l-a botezat chiar pe regele Tiridat, pe care l-a vindecat de o boală cumplită, și a creștinat poporul armean. A participat la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, în anul 325, și în același an s-a mutat la Domnul, potrivit calendar-ortodox.ro.

Cine au fost sfintele Mucenițe Ripsimia și Gaiani

Tot în această zi sunt pomenite și Sfintele Mucenițe Ripsimia și Gaiani, împreună cu alte 32 de fecioare. Acestea au fugit din calea prigoanei, dar au fost prinse și supuse unor chinuri inimaginabile pentru refuzul de a se lepăda de Hristos. Ripsimia a fost mutilată și arsă de vie, iar Gaiani a fost omorâtă prin tăierea capului, după multiple torturi. Alături de ele, 70 de bărbați și 32 de femei creștine și-au dat viața pentru credință, mărturisind cu tărie numele Domnului.

Ce semnificație are ziua de 30 septembrie

Pomenirea Sfântului Grigorie Luminătorul are o importanță deosebită pentru întreaga Biserică Ortodoxă. El a fost cel care a pus bazele creștinismului în Armenia, transformând-o în primul stat care a adoptat oficial credința creștină. Ziua de 30 septembrie amintește creștinilor de puterea credinței, dar și de curajul martirilor care au suferit până la moarte pentru Hristos. Tot astăzi sunt pomeniți și alți mucenici, între care Stratonic, Mardonie și un grup de o mie de martiri.

