Sfântul Martin Mărturisitorul, sărbătorit pe 14 aprilie în calendarul ortodox. Cum a înfruntat Episcopul Romei prigoana și exilul

Ana Beatrice
14 apr. 2026, 19:00
Sursă Foto: doxologia.ro
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Martin Mărturisitorul
  2. De ce este considerat un mărturisitor al credinței
  3. Rugăciune către Sfântul Martin Mărturisitorul

În calendarul ortodox, la data de 14 aprilie este pomenit Sfântul Martin Mărturisitorul, papă al Romei. El este recunoscut ca unul dintre cei mai hotărâți apărători ai credinței din secolul al VII-lea.

A trăit într-o perioadă dificilă, marcată de conflicte teologice și presiuni din partea autorităților imperiale. Prin curajul și fermitatea sa, a rămas în istorie, îndurând exilul și suferințele pentru a apăra adevărul credinței.

Cine a fost Sfântul Martin Mărturisitorul

Sfântul Martin Mărturisitorul a fost papă al Romei între anii 649 și 655, într-o perioadă plină de tensiuni religioase și politice. Născut în Italia, a fost un om profund credincios și bine pregătit teologic, remarcându-se prin devotamentul său față de învățătura Bisericii. A devenit cunoscut mai ales pentru lupta sa împotriva ereziei monotelite. Aceasta susținea că Mântuitorul Hristos ar avea o singură voință, contrar învățăturii ortodoxe.

Hotărât să apere adevărul, Sfântul Martin a convocat un sinod la Roma, unde a condamnat ferm această rătăcire. Poziția sa curajoasă a stârnit însă furia împăratului bizantin, care sprijinea această doctrină. Drept urmare, a fost arestat, judecat și supus unor umilințe grele, fiind în cele din urmă trimis în exil. Acolo a trăit în condiții foarte dificile, îndurând foamea, boala și lipsurile, dar fără să-și abandoneze credința, rămânând până la sfârșit un simbol al demnității și al statorniciei.

De ce este considerat un mărturisitor al credinței

Titlul de „Mărturisitor” i-a fost dat pentru că a suferit persecuții fără a renunța la credință. Deși nu a fost ucis, chinurile prin care a trecut în exil i-au grăbit sfârșitul, transformându-l într-un simbol al rezistenței spirituale.

Viața sa rămâne un exemplu de demnitate și credință neclintită. Este cinstit de Biserică drept unul dintre marii apărători ai adevărului creștin, potrivit doxologia.ro.

Rugăciune către Sfântul Martin Mărturisitorul

O, Sfinte Ierarhe Martin, mărturisitor neînfricat al adevărului și apărător al dreptei credințe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cei împovărați de griji și încercări.

Tu, care ai suferit prigoană, exil și dureri pentru Hristos, dă-ne putere să rămânem statornici în credință și răbdători în necazuri. Întărește-ne inimile, ca să nu ne abatem de la calea cea dreaptă și să mărturisim adevărul cu curaj, chiar și în fața încercărilor.

Fii mijlocitor pentru noi înaintea Domnului, ca să dobândim pace, sănătate și iertare de păcate. Iar prin rugăciunile tale, să fim păziți de ispite și întăriți în dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele.

Amin.

