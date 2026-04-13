Acasa » calendar religios » Sfântul Mucenic Artemon, pomenit pe 13 aprilie. Rugăciunea rostită azi pentru ajutor și protecție

Sfântul Mucenic Artemon, pomenit pe 13 aprilie. Rugăciunea rostită azi pentru ajutor și protecție

Ana Beatrice
13 apr. 2026, 11:37
Sfântul Mucenic Artemon, pomenit pe 13 aprilie. Rugăciunea rostită azi pentru ajutor și protecție
Sursă Foto: Doxologia.ro
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Mucenic Artemon
  2. De ce este importantă pomenirea sa pentru credincioși
  3. Rugăciune către Sfântul Mucenic Artemon

Ziua de 13 aprilie este marcată în calendarul ortodox de pomenirea Sfântul Mucenic Artemon. El este considerat o figură de referință pentru credincioșii care își îndreaptă gândul spre curajul și statornicia în credință. Viața sa, trăită în vremuri de prigoană, rămâne un exemplu puternic de devotament și sacrificiu.

Cine a fost Sfântul Mucenic Artemon

Sfântul Mucenic Artemon a trăit în secolul al III-lea, într-o perioadă în care creștinii erau persecutați pentru credința lor. A fost slujitor al Bisericii și s-a remarcat prin viața sa curată și prin devotamentul față de Dumnezeu. Încă din tinerețe, și-a dedicat viața credinței, fiind cunoscut pentru blândețea și înțelepciunea sa.

În timpul prigoanelor, a fost arestat pentru că a refuzat să se închine idolilor și să renunțe la Hristos. A fost supus la numeroase chinuri, însă a rămas neclintit, mărturisindu-și credința cu mult curaj. În ciuda suferințelor, nu a cedat presiunilor, devenind un exemplu de tărie sufletească. Sfârșitul său mucenicesc l-a transformat într-un simbol al credinței statornice și al sacrificiului pentru valorile creștine, potrivit crestinortodox.ro.

De ce este importantă pomenirea sa pentru credincioși

Pomenirea Sfântul Mucenic Artemon nu este doar un act de comemorare. Ea este și un prilej de reflecție asupra valorilor creștine fundamentale precum credința, răbdarea și puterea de a rămâne fidel propriilor principii.

Într-o lume marcată de schimbări și provocări, exemplul său îi inspiră pe credincioși să își păstreze echilibrul interior și să nu renunțe la ceea ce consideră esențial în viață.

Rugăciune către Sfântul Mucenic Artemon

„Sfinte Mucenice Artemon, ales slujitor al lui Dumnezeu și mărturisitor neînfricat al credinței, roagă-te pentru noi, păcătoșii. Întărește-ne în încercările vieții și dă-ne puterea de a rămâne statornici în credință, așa cum și tu ai rămas în fața suferințelor.

Ajută-ne să biruim frica, îndoiala și slăbiciunile noastre, și luminează-ne mintea pentru a urma calea cea dreaptă. Fii mijlocitor pentru noi înaintea lui Dumnezeu, ca să dobândim pace sufletească, răbdare și mântuire.

Ocrotește-ne pe noi și familiile noastre de tot răul și ne călăuzește pașii spre bine, în toate zilele vieții noastre. Amin.”

Citește și...
Săptămâna Luminată 2026: tradiții, interdicții și semnificațiile fiecărei zile după Paște
calendar religios
Săptămâna Luminată 2026: tradiții, interdicții și semnificațiile fiecărei zile după Paște
Calendar ortodox 12 aprilie: Învierea Domnului și curajul mucenicilor care au apărat credința cu viața
calendar religios
Calendar ortodox 12 aprilie: Învierea Domnului și curajul mucenicilor care au apărat credința cu viața
Calendar Ortodox 11 aprilie: Viața și minunile Sfântului Calinic de la Cernica, vasul ales al Domnului
calendar religios
Calendar Ortodox 11 aprilie: Viața și minunile Sfântului Calinic de la Cernica, vasul ales al Domnului
Ce simbolizează ploaia în Vinerea Mare. Semnificația din bătrâni
calendar religios
Ce simbolizează ploaia în Vinerea Mare. Semnificația din bătrâni
Sfinții Mucenici Terentie, African, Maxim, Pompie și Dima, pomeniți pe 10 aprilie. Ce semnificație are jertfa lor
calendar religios
Sfinții Mucenici Terentie, African, Maxim, Pompie și Dima, pomeniți pe 10 aprilie. Ce semnificație are jertfa lor
Vinerea Mare, ziua tăcerii și a credinței profunde în tradiția creștină. Ce semnificație au ritualurile și interdicțiile respectate de credincioși
calendar religios
Vinerea Mare, ziua tăcerii și a credinței profunde în tradiția creștină. Ce semnificație au ritualurile și interdicțiile respectate de credincioși
Sfântul Mucenic Eupsihie, cinstit pe 9 aprilie. Gestul din ziua nunții care i-a schimbat destinul
calendar religios
Sfântul Mucenic Eupsihie, cinstit pe 9 aprilie. Gestul din ziua nunții care i-a schimbat destinul
Puțini știu până la ce oră se ține postul negru în Vinerea Mare. Ce semnificații și tradiții ascunse însoțesc această zi sfântă
calendar religios
Puțini știu până la ce oră se ține postul negru în Vinerea Mare. Ce semnificații și tradiții ascunse însoțesc această zi sfântă
Sfinții Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Ermis, pomeniți pe 8 aprilie. Ce trebuie sa știi despre martirii care au răspândit credința
calendar religios
Sfinții Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Ermis, pomeniți pe 8 aprilie. Ce trebuie sa știi despre martirii care au răspândit credința
Patriarhul Daniel vorbește despre semnificația Învierii și responsabilitatea comunității. Ce mesaj transmite credincioșilor de Paște
calendar religios
Patriarhul Daniel vorbește despre semnificația Învierii și responsabilitatea comunității. Ce mesaj transmite credincioșilor de Paște
