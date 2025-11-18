Sfântul Mucenic Platon este prăznuit anual pe 18 noiembrie. A fost un tânăr martir al primelor vremuri creștine, remarcat pentru curajul și credința sa neclintită. Creștinii care îl cinstesc astăzi îi cer sprijinul atunci când au nevoie de putere și fermitate.

Cine a fost Sfântul Mucenic Platon

Sfântul Mucenic Platon a fost un tânăr creștin din Galatia, cunoscut pentru credința sa puternică și neclintită. Încă din adolescență, vorbea deschis despre Evanghelie și îi îndemna pe oameni să trăiască în dreptate. Era apreciat pentru curajul său rar și pentru bunătatea cu care îi ajuta pe cei aflați în suferință. Predicarea lui fățișă a atras atenția autorităților păgâne, care încercau să stopeze răspândirea creștinismului.

A fost arestat deoarece a refuzat să jertfească zeilor și să se lepede de Hristos. În fața anchetatorilor, a vorbit cu multă înțelepciune și nu s-a lăsat intimidat de amenințările lor. A fost supus la chinuri grele, dar nu și-a schimbat hotărârea și nu a renunțat la credință. Tăria lui sufletească a impresionat pe mulți, transformându-l într-un model pentru ceilalți creștini.

Moartea sa martirică a întărit credința comunității creștine din acea vreme. Este pomenit ca un exemplu de tărie, statornicie și iubire sinceră pentru .

De ce este prăznuim pe data de 18 noiembrie

Ziua de 18 noiembrie marchează trecerea sa la cele veșnice și încununarea lui ca martir, după ce a fost condamnat la moarte pentru credința în Hristos. îl cinstește ca pe un ocrotitor al tinerilor și al celor care trec prin încercări grele, datorită puterii și statorniciei sale.

Credincioșii îl invocă în rugăciuni pentru curaj, răbdare și lumină în momentele de cumpănă, amintindu-și că un adolescent de doar 17 ani a reușit să învingă frica prin credință.

Cum ne putem ruga Sfântului Mucenic Platon

Sfinte Mucenice Platon, roagă-te lui Hristos pentru noi, ca să ne dăruiască putere, pace sufletească și lumină în fiecare zi.

Ajută-ne să rămânem statornici în credință, chiar atunci când greutățile ne apasă și încercările par prea mari pentru puterile noastre.

Ocrotește-ne cu mijlocirea ta, ferește-ne de tot răul văzut și nevăzut și păzește pașii noștri pe drumul cel bun.

Dă-ne curajul tău, răbdarea ta și inima ta neînfricată, ca să trăim cu demnitate, înțelepciune și nădejde în Dumnezeu. Amin.