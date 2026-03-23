Sfântul Nicon, împreună cu cei 199 de ucenici ai săi, este pomenit în calendarul creștin ortodox la data de 23 martie. Viața sa, marcată de credință, convertire și martiriu, este una dintre cele mai puternice mărturii ale devotamentului față de Hristos din perioada persecuțiilor romane.

De la soldat roman la slujitor al lui Hristos

Sfântul Nicon s-a născut în Neapole, într-o familie mixtă: tatăl său era păgân, închinător la zei, iar mama sa era creștină și i-a insuflat încă din copilărie credința în Hristos. Înrolat în armata romană în timpul împăratului Deciu, Nicon a dus inițial o viață de ostaș.

Mama sa îl îndemna însă necontenit să se apropie de credință, spunându-i:

„Fiul meu iubit, de ți se va întâmpla vreodată a cădea în vreo primejdie, precum se întâmplă adeseori în războaie, să te însemnezi cu semnul Crucii, că vei scăpa din mâinile potrivnicilor; și nu numai că te vei izbăvi din mâinile lor, dar vei scăpa și de toate rănile, pentru că nu te va lovi nici săgeată, nici sabie și prin mijlocul tăierii vei rămâne nevătămat”. (Viețile Sfinților)

Momentul convertirii: puterea Crucii

Într-o luptă în care era înconjurat de dușmani și fără scăpare, Nicon și-a amintit de sfatul mamei sale. Ridicându-și ochii spre cer, a rostit:

„Hristoase, Dumnezeule Atotputernice, arată spre mine în ceasul acesta puterea Crucii Tale, că de acum făgăduiesc să fiu și eu robul Tău, adică mă voi închina Ție, împreună cu mama care m-a născut”. (Viețile Sfinților)

Prin această rugăciune, el a scăpat în mod miraculos din încercuire, moment care i-a schimbat definitiv viața.

Viața monahală și misiunea în Sicilia

După botez, Sfântul Nicon a ales calea monahală într-o mănăstire din insula Hios, unde trăiau aproximativ 190 de călugări. Ulterior, a fost hirotonit episcop și a primit conducerea obștii.

Împreună cu monahii săi, a plecat în Sicilia, unde a întemeiat o mănăstire într-o zonă muntoasă. În drum, s-a oprit din nou la Neapole, unde alți nouă bărbați, foști camarazi de arme, s-au alăturat vieții monahale.

„Făcându-și grădini și răsaduri de tot felul, cu pomi aducători de roadă, au rămas acolo, unde Cuviosul Episcop Nicon a botezat pe acei nouă bărbați, care i-au fost lui altădată prieteni în oaste, și i-a tuns pe dânșii în monahiceasca rânduială”. (Viețile Sfinților)

Martiriul sub persecuțiile romane

În timpul persecuțiilor împotriva creștinilor, ordonate în acea perioadă, întreaga obște a Sfântului Nicon a fost arestată de guvernatorul insulei, Quintilian.

Cei 199 de ucenici au fost supuși torturilor și uciși pentru credința lor, execuția fiind grăbită pentru a preveni influențarea publicului prin mărturisirea lor.

Sfântul Nicon a avut parte de chinuri și mai îndelungate, înainte de a fi ucis cu sabia, rămânând până la final un simbol al credinței neclintite.

O pildă de credință și sacrificiu

Pomenirea Sfântului Nicon și a celor 199 de ucenici ai săi rămâne un moment important pentru credincioși, fiind o mărturie a curajului și a devotamentului în fața persecuțiilor. Povestea lor continuă să inspire prin puterea credinței și prin sacrificiul suprem făcut pentru Hristos.