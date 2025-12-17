B1 Inregistrari!
Sfântul Proroc Daniel, sărbătoare importantă pe 17 decembrie. Cine a fost și ce rugăciune este bine să spui astăzi

Sfântul Proroc Daniel, sărbătoare importantă pe 17 decembrie. Cine a fost și ce rugăciune este bine să spui astăzi

Ana Beatrice
17 dec. 2025, 11:45
Sfântul Proroc Daniel, sărbătoare importantă pe 17 decembrie. Cine a fost și ce rugăciune este bine să spui astăzi
Sursa Foto: doxologia.ro
Cuprins
  1. Sfântul Proroc Daniel: cine a fost marele proroc al Vechiului Testament
  2. Care este mesajul și importanța sa duhovnicească
  3. De ce este cinstit pe data de 17 decembrie
  4. Cum se pot ruga românii Sfântului Proroc Daniel

Sfântul Proroc Daniel este prăznuit de Biserica Ortodoxă la data de 17 decembrie. El este considerat una dintre cele mai importante figuri ale Vechiului Testament. A trăit în secolul al VI-lea î.Hr. și a fost dus în robia babiloniană. Acolo s-a remarcat prin inteligență, verticalitate morală și o credință neclintită în Dumnezeu.

Sfântul Proroc Daniel: cine a fost marele proroc al Vechiului Testament

Sfântul Proroc Daniel a ajuns la curtea regilor Babilonului. Acolo s-a făcut cunoscut prin darul primit de la Dumnezeu de a tâlcui visele și de a descoperi tainele dumnezeiești. A refuzat să se închine idolilor și nu s-a lepădat de credința sa, chiar și atunci când acest lucru i-a pus viața în pericol.

Cea mai cunoscută încercare a sa rămâne episodul aruncării în groapa cu lei, pedeapsă primită pentru că a continuat să se roage lui Dumnezeu. Prin purtarea de grijă dumnezeiască, Daniel a fost salvat, iar această minune a devenit o puternică mărturie a credinței și a dreptății.

Care este mesajul și importanța sa duhovnicească

Sfântul Proroc Daniel, prin viața și prorociile sale, a arătat că adevărata putere nu stă în rang sau autoritate. Aceasta se află în statornicia credinței. El este un model de curaj moral, discernământ și ascultare de Dumnezeu.

Prorociile sale despre venirea lui Mesia și despre sfârșitul vremurilor ocupă un loc central în Vechiul Testament, întărind nădejdea poporului ales în planul mântuirii.

De ce este cinstit pe data de 17 decembrie

Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Proroc Daniel pe 17 decembrie, ca recunoaștere a vieții sale sfinte și a misiunii profetice.

Această zi le amintește credincioșilor importanța rugăciunii, a fidelității față de Dumnezeu și a demnității în fața încercărilor vieții.

Sfântul este chemat în rugăciune ca ocrotitor al celor care caută înțelepciune, putere sufletească și luminare în luarea deciziilor importante.

Cum se pot ruga românii Sfântului Proroc Daniel

Sfinte Proroc Daniel, ales al lui Dumnezeu și păstrător al credinței curate, roagă-te pentru noi.

Întărește-ne în credință atunci când suntem slabi, dă-ne curaj în încercări și ajută-ne să rămânem statornici în adevăr. Luminează-ne mintea ca să luăm decizii bune, păzește-ne de rătăcire și învață-ne să punem voia lui Dumnezeu mai presus de cele trecătoare. Fii mijlocitor pentru noi înaintea Domnului, ca prin rugăciunile tale să dobândim pace sufletească, binecuvântare și mântuire. Amin.

