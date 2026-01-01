Sfântul Vasile cel Mare este prăznuit pe 1 ianuarie, în prima zi a noului an. Este cunoscut drept „păzitorul de duhuri rele” și ocrotitor al celor care îl cheamă în rugăciune.

Tradiția spune că această zi aduce protecție, putere și începuturi binecuvântate. Se crede că, respectând obiceiurile legate de Sfântul Vasile, atragi noroc, sănătate și armonie în familie.

Cine a fost Sfântul Vasile cel Mare, prăznuit pe 1 ianuarie

este considerat unul dintre cei mai de seamă Părinți ai Bisericii. El s-a născut în Cezareea Capadochiei și a trăit între anii 330 și 379. A fost un ierarh cu viziune profundă și un mare intelectual al timpului său. În același timp, a fost un om al credinței care a lăsat o amprentă puternică asupra creștinătății.

Scrierile sale teologice au avut un rol uriaș în apărarea credinței, iar faptele sale de milostenie au schimbat vieți. El este cel care a pus bazele primelor spitale și aziluri pentru cei nevoiași. Prin faptele sale, a devenit un simbol al grijii și compasiunii față de oameni. De asemenea, este considerat un puternic păzitor împotriva duhurilor rele. Tradiția spune că pe 1 ianuarie cerurile se deschid, iar rugăciunile rostite atunci au o putere aparte.

Ce tradiții se respectă de Sfântul Vasile pentru noroc și binecuvântare

În tradiția populară, 1 ianuarie este privită ca o zi cu puteri speciale, care poate influența restul anului. Se crede că ceea ce faci acum îți poate aduce noroc, sănătate și belșug pentru următoarele 12 luni. De Sfântul Vasile, oamenii sunt îndemnați să fie veseli, activi și plini de gânduri bune, pentru ca tot anul să le fie luminat. vorbesc despre gesturi simbolice precum turnarea vinului pe masă, spargerea unui pahar alb, răsturnarea unei cutii de chibrituri sau oferirea de pomană unui om sărac, toate considerate semne ale prosperității.

Se mai spune că norocul intră în casă dacă primul musafir este bărbat, iar spălatul pe față cu un prosop în care se pune un ban de aur sau argint aduce sănătate și curățire sufletească pentru întregul an. Copiii merg cu sorcova, aducând urări de viață lungă, spor și fericire. Un obicei vechi, păstrat cu sfințenie, este fierberea capului de porc, simbol al bogăției în familie.

Semnele cerului au o însemnătate aparte în această zi. Dacă ninge, se spune că anul va fi îmbelșugat, iar dacă este senin și geros, oamenii se vor bucura de sănătate și putere.