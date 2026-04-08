În această zi, îi pomenește pe Sfinții Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Ermis, fiecare cu activitatea și jertfa sa în propovăduirea Evangheliei. Acești apostoli, uniți prin misiunea lor și prin suferințele îndurate, au adus pe mulți necredincioși la credința adevărată și au rămas în memoria creștinilor pentru curajul și credința lor.

Sfântul Apostol Irodion

Sfântul Irodion era originar din Tarsul Ciliciei și rudă a Sfântului Apostol Pavel. A fost episcop al Neopatarelor și a convertit mulți elini la creștinism.

Conform Vieților Sfinților, evreii și slujitorii idolilor l-au chinuit crunt, l-au bătut și rănit grav, dar, cu darul lui Dumnezeu, a supraviețuit și a continuat să propovăduiască în Roma împreună cu Sfântul Petru. Apostolul Pavel îl menționează în Epistola către romani: „Închinați-vă lui Irodion, ruda mea”. După răstignirea Sfântului Petru, Irodion a fost ucis împreună cu Sfântul Olimp și mulțime de credincioși.

Sfântul Apostol Agav și darul prorociei

Sfântul Agav este cunoscut pentru darul prorociei. Faptele Apostolilor menționează că el a coborât din Iudeea și a prorocit în fața ucenicilor (Fapte 21, 11).

Episcopii Ruf, Asincrit, Flegon și Ermis

Sfântul Ruf a fost episcop în Teba, Grecia.

Sfântul Asincrit a păstorit în Heraclea, Pont, Asia Mică.

Sfântul Flegon a fost episcop în Maraton, Grecia.

Sfântul Ermis a condus comunitatea din Dalmația.

Toți acești apostoli au propovăduit Evanghelia în lume și, fiind persecutați de iudei și elini, și-au încheiat viața martiric, lăsând în urma lor un exemplu de credință neclintită.

Sfântul Papă Celestin

Tot pe 8 aprilie este pomenit și Sfântul Celestin, succesor al papei Bonifaciu I (418–422). El a intervenit la Sinodul al III-lea Ecumenic pentru înlăturarea patriarhului Nestorie și a fost îngropat în cimitirul Priscilla din Roma după trecerea sa la cele veșnice.