Acasa » calendar religios » Sfinții Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Ermis, pomeniți pe 8 aprilie. Ce trebuie sa știi despre martirii care au răspândit credința

Sfinții Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Ermis, pomeniți pe 8 aprilie. Ce trebuie sa știi despre martirii care au răspândit credința

Selen Osmanoglu
08 apr. 2026, 11:02
Sfinții Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Ermis, pomeniți pe 8 aprilie. Ce trebuie sa știi despre martirii care au răspândit credința
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Sfântul Apostol Irodion
  2. Sfântul Apostol Agav și darul prorociei
  3. Sfântul Papă Celestin

În această zi, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinții Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Ermis, fiecare cu activitatea și jertfa sa în propovăduirea Evangheliei. Acești apostoli, uniți prin misiunea lor și prin suferințele îndurate, au adus pe mulți necredincioși la credința adevărată și au rămas în memoria creștinilor pentru curajul și credința lor.

Sfântul Apostol Irodion

Sfântul Irodion era originar din Tarsul Ciliciei și rudă a Sfântului Apostol Pavel. A fost episcop al Neopatarelor și a convertit mulți elini la creștinism.

Conform Vieților Sfinților, evreii și slujitorii idolilor l-au chinuit crunt, l-au bătut și rănit grav, dar, cu darul lui Dumnezeu, a supraviețuit și a continuat să propovăduiască în Roma împreună cu Sfântul Petru. Apostolul Pavel îl menționează în Epistola către romani: „Închinați-vă lui Irodion, ruda mea”. După răstignirea Sfântului Petru, Irodion a fost ucis împreună cu Sfântul Olimp și mulțime de credincioși.

Sfântul Apostol Agav și darul prorociei

Sfântul Agav este cunoscut pentru darul prorociei. Faptele Apostolilor menționează că el a coborât din Iudeea și a prorocit în fața ucenicilor (Fapte 21, 11).

  • Episcopii Ruf, Asincrit, Flegon și Ermis
  • Sfântul Ruf a fost episcop în Teba, Grecia.
  • Sfântul Asincrit a păstorit în Heraclea, Pont, Asia Mică.
  • Sfântul Flegon a fost episcop în Maraton, Grecia.
  • Sfântul Ermis a condus comunitatea din Dalmația.

Toți acești apostoli au propovăduit Evanghelia în lume și, fiind persecutați de iudei și elini, și-au încheiat viața martiric, lăsând în urma lor un exemplu de credință neclintită.

Sfântul Papă Celestin

Tot pe 8 aprilie este pomenit și Sfântul Celestin, succesor al papei Bonifaciu I (418–422). El a intervenit la Sinodul al III-lea Ecumenic pentru înlăturarea patriarhului Nestorie și a fost îngropat în cimitirul Priscilla din Roma după trecerea sa la cele veșnice.

Citește și...
Patriarhul Daniel vorbește despre semnificația Învierii și responsabilitatea comunității. Ce mesaj transmite credincioșilor de Paște
calendar religios
Patriarhul Daniel vorbește despre semnificația Învierii și responsabilitatea comunității. Ce mesaj transmite credincioșilor de Paște
Sfântul Caliopie, pomenit pe 7 aprilie. Povestea mucenicului răstignit în Vinerea Mare
calendar religios
Sfântul Caliopie, pomenit pe 7 aprilie. Povestea mucenicului răstignit în Vinerea Mare
Lumina sfântă va sosi în România cu cursă specială din Tel Aviv. Cum va decurge ceremonia de la Ierusalim
calendar religios
Lumina sfântă va sosi în România cu cursă specială din Tel Aviv. Cum va decurge ceremonia de la Ierusalim
3 aprilie, Sfântul Cuvios Nichita Mărturisitorul. Viața și suferințele unui apărător al icoanelor
calendar religios
3 aprilie, Sfântul Cuvios Nichita Mărturisitorul. Viața și suferințele unui apărător al icoanelor
Patriarhul Daniel cere întărirea valorilor familiei în Pastorala de Paști
calendar religios
Patriarhul Daniel cere întărirea valorilor familiei în Pastorala de Paști
Sfântul Tit, făcătorul de minuni. Află cine a fost și de ce este pomenit pe 2 aprilie
calendar religios
Sfântul Tit, făcătorul de minuni. Află cine a fost și de ce este pomenit pe 2 aprilie
1 aprilie în calendarul ortodox. Viața impresionantă a Sfintei Maria Egipteanca și pilda marilor nevoitori ai credinței
Eveniment
1 aprilie în calendarul ortodox. Viața impresionantă a Sfintei Maria Egipteanca și pilda marilor nevoitori ai credinței
Calendar ortodox, 31 martie: Sfântul Mucenic Ipatie, episcopul făcător de minuni ucis cu pietre
calendar religios
Calendar ortodox, 31 martie: Sfântul Mucenic Ipatie, episcopul făcător de minuni ucis cu pietre
30 martie, Sfântul Cuvios Ioan Scărarul. Viață de pustnicie și înțelepciune monahală
calendar religios
30 martie, Sfântul Cuvios Ioan Scărarul. Viață de pustnicie și înțelepciune monahală
Credincioșii romano-catolici sărbătoresc azi Procesiunea de Florii. Cum se modifică traficul în Capitală
calendar religios
Credincioșii romano-catolici sărbătoresc azi Procesiunea de Florii. Cum se modifică traficul în Capitală
